Sant Cugat celebra el primer aniversari de la Zona de Baixes Emissions

L'alcaldessa Mireia Ingla i la comissionada Alba Gordó durant la presentació del Pla d’Acció d’Emergència Climàtica de Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat / Lali Puig

Dades de contaminació a Sant Cugat d'abril a desembre del 2021

Un procés amb crítiques

Senyalització de la Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat. Foto: Aj. Sant Cugat

Les multes

L' 1 de maig de 2021 es convertia en la-després de Barcelona- en. Des d'aleshores, els cotxes més contaminants tenende la ciutat de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h en unaSegons dades de l'Ajuntament, aquesta normativa promoguda des delafectava a prop de; un 7% del total. Una mesura que posava la diana a tots aquells vehicles de gasolina anteriors a l'any 2000 i de dièsel d'abans del 2006. Diverses càmeres de vigilància instal·lades a diferents accessos del municipi han vetllat des d'aquell dia pel seu compliment."La Zona de Baixes Emissions és una mesura que respon a un paquet molt més ampli impulsat des del govern per", exposa la comissionada per l'Emergència Climàtica,, en declaracions a. "Forma part d'unadestinada a", ha reivindicat apel·lant a la importància de poder gaudir d'unmentre que alhora esa l'interior del municipi.Així doncs, i després d'un any en marxa, Gordó considera que elsi n'extreu una. "", assegura brandint les dades que mostren una. Segons fonts de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els vehicles sense etiqueta ambiental han caigut un 16,3% (passant d'11.787 a 9.663) i els vehicles B -que tampoc podran entrar en un "futur immediat"- també han experimentat una davallada d'un 7,6% (de 17.140 a 15.834). A l'altra banda, els vehicles 0 emissions han crescut un 69,4% (de 485 a 822); els vehicles ECO han augmentat un 49,8% (de 1.402 a 2.101); i el parc de vehicles C també s'ha vist incrementat un 10,6% (de 24.683 a 27.307).A més a més, pel que fa a la, els primers resultats també sembla que acompanyen . En l'últim any, Sant Cugat ha experimentat unai en unque circulen pel centre del municipi. Una tendència a la baixa que es va accentuar a partir del mes de novembre coincidint amb la implementació del règim sancionador de la ZBE. Unes xifres que des del govern local confien que es revalidin al llarg del temps.No obstant això, la seva implementació no ha estat exempta de crítiques. Ben aviat es va configurar la plataforma-amb l'adhesió de Sant Cugat Comerç i de l'Associació de Veïns i Propietaris de Valldoreix- que, malgrat no estar en contra del projecte, considerava que la sevas'havia fet de manera. Una vara que també van agafar des de JxSTC i Cs com a partits de l'oposició. "Mai podríem haver estat preparats del tot, però lesi, sobretot, la majoria de gent entén que l'objectiu és protegir el", ha esgrimit la regidora republicana. Una normativa "plenament vigent" i que no ha estat mai recorreguda als tribunals en contraposició a la de la seva germana de la capital catalana.Des de l'entitat però, que ha protagonitzat diversesdavant del consistori, ha continuat reclamant reiteradament la implementació dea les classes populars; les principals afectades d'aquesta normativa, per alguns "", que obliga a fer una despesa econòmica important per poder continuar accedint amb vehicle privat a la ciutat. En aquesta línia, Gordó ha recordat l'existència dels 10 permisos anuals que tenen els veïns per esquivar la normativa de maneraa través d'una notificació prèvia i un cost de 2 euros.Pel que fa a la implementació del règim sancionador , aquest va donar el tret de sortida l'1 de novembre amb. A més, les sancions s'encareixen en cas de reincidències. Des d'aleshores, s'han interposat prop dei, d'aquestes, un terç (1.429) es van posar durant el mateix mes de novembre.Des del govern local, s'instava a la població a abraçar aquesten la mobilitat urbana a favor d'un. En aquest sentit, han apuntat sovint a optar per l'ús del transport públic, de la bicicleta o a aparcar els vehicles als Park&Ride i pàrquings dissuassòris dels afores del municipi.Sigui com sigui, cal recordar que, tal com dictamina la Unió Europea i segons la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, l'any 2023 està contemplat que. En aquesta línia, l'Ajuntament rebrà pròximament més de 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per potenciar la normativa de mobilitat santcugatenca.