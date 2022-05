El peatge de la C-32 i la saturació de la C-31 conviden el Baix Penedès a transitar per l'AP-7

Durada del trajecte El Vendrell-Barcelona



Bus: 135 minuts

Tren: 90 minuts

Cotxe: 60 minuts

És impossible saber quin és el temps que pot costar a una persona delanar des del Vendrell fins a l’entrada de la Diagonal de Barcelona. D’ençà que l’Estatel temps del trajecte depèn de la densitat del trànsit.Tothom que pot viatja de la comarca a Barcelona per l’AP-7. Els descomptes de(modificats per la Generalitat per evitar la caiguda d’ingressos a causa de la fugida d’usuaris) no convencen i la saturació de la C-32 és cada dia més gran.Sense descomptes, els peatges entreper a turismes a traves de la C-32 s’enfila fins als 11,59 euros. I entre Castelldefels i Cunit és de 9,58 euros. Són preus que queden rebaixats amb descomptes per causes diverses, però que cal tramitar prèviament i a traves d’internet i amb targetes.Tot plegat fa queAixò passa especialment amb els usuaris del Vendrell, que majoritàriament van i tornen de Barcelona per l’AP-7 lliure de peatges, però més saturada d’ençà que els peatges van desaparèixer.Per altra banda,, carretera de la costa, ési s’ha convertit, de facto, en una via urbana als seus trams deDurant els darrers mesos la Generalitat ha reformat el tram de Cunit, amb separadors de carrils, una rotonda i més accessos segurs per a vianants i carril bici a un dels laterals, fet que incrementa la seguretat d’una via que havia estat escenari de molts atropellaments. Ara és més segura, i més saturable, amb passos per a vianants i tots els semàfors del tram de Segur de Calafell i el Mas de la Mel.

