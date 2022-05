Protecció Civil activa el pla d'emergència per un incident químic en una indústria de Lleida

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'de Catalunya (Plaseqcat) per una fuita d'oli tèrmic inflamable en una indústria de Les Borges Blanques, situada en el punt quilomètric 4 de la LV-7023. En un comunicat aquest dijous, han explicat que el telèfon d'emergènciesa través de la mateixa empresa afectada.Elsde la Generalitat, que estan treballant ambterrestres, han determinat que l'origen de la fuita és un tanc que conté uns 100 metres cúbics de producte. Així mateix, han informat que, i que els efectius intenten neutralitzar-la i tancar les vàlvules exteriors del tanc.Dotacions dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local s'han desplaçat fins al lloc dels fets, encara que de moment. Hanque "i no surtin a l'exterior". També han demanat a la ciutadania que no s'acostin a la zona de l'incident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor