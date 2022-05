El pla de l'Ajuntament de Barcelona per convertir en un passeig el pàrquing de la platja de la Mar Bella

L'volque va des del complex esportiu municipal de la platja de la Mar Bella fins a la plaça de Llevant, a l'altura del Fòrum. Una actuació a la qual preveu destinar al voltant deHo han explicat la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del consistori,; el regidor d'Esports,; i l'arquitecte en cap de l'Ajuntament,, en una roda de premsa aquest dijous on han donat a conèixer l'avantprojecte per a reformar l'últim tram de la costa barcelonina que queda per adequar.Elsde la proposta són garantir la continuïtat del traçat, fer més accessible l'arribada al front marítim, adaptar la zona perquè sigui resilient a l'emergència climàtica i a la pujada del nivell de la mar, i promoure nous usos esportius, de joc i passeig que facin l'estada més agradable. Una vegada fet l'avantprojecte,i quan estiguin acabats es licitaran les obres perquè puguin començar entre finals de 2023 i principis de 2024.Sanz ha assegurat que amb aquest avantprojecte,, es resol "un deute pendent històric de fa més de 30 anys" i ha remarcat el compromís del govern municipal per a millorar la vida de la ciutadania en l'àmbit del Besòs, ja que l'actuació obre el front litoral a la zona. En total,, i Escudé ha explicat que estan treballant per "humanitzar el macroespai" i convertir un pàrquing en un espai més humà i familiar on també es pugui practicar esport.

