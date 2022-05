La nuclear d’Ascó admet haver causat el vessament del lubricant que durant tres dies ha tacat el riu l’Ebre

Laha admès haver causat el vessament de la substància oleaginosa que durant tres dies , des de dilluns i fins dimecres, ha. En un comunicat emès aquest dijous per l’, s'ha informat que els responsables de la planta “han identificat en la junta de la tapa d'un bescanviador de calor del sistema secundari de la central Ascó II l'origen de lesaparegudes recentment en el riu Ebre”. Des de la detecció d'aquestes taques, han explicat, tècnics de l'ANAV, els Agents Rurals i un inspector de l'Agència Catalana de l’Aigua -en comunicació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre- han estatel possibleEn la tarda de dimecres es va identificar un possibleen la funció defectuosa de la junta de la tapa d'un bescanviador de calor de la, que en l'actualitat es troba en. L'ANAV ha confirmat que “la junta no complia amb la seva funció d'aïllament entre el lubrificant i la seva refrigeració, procedent de l'Ebre, de manera que ha pogut permetre quede l'equip s'entremesclés amb el cabal de refrigeració”. Aquesta “incidència”, tal com l'ha denominat la central, “es va poder produir de manera discontínua cada vegada que s'accionaven les bombes del sistema secundari dins de les proves funcionals corresponents als treballs de recàrrega, que es van realitzar en diferents moments entre els dies”.Després d’identificar aquest punt de possible pèrdua de lubrificant, l'ANAV va procedir a aïllar-ho i comprovar la remissió de l'aportació de lubrificant al sistema de refrigeració. “L'equip tècnic d'ANAVper a evitar que es torni a donar novament en les seves instal·lacions”, conclou el comunicat.El succés va ser denunciat aquest dimecres per la diputada d’Esquerra Republicanadavant el nou president del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),, en la Comissió de Transició Ecològica del Congrés dels Diputats. Pujol li va preguntar per la fuita d'un alternador que, segons va alertar, ha afectat els municipis d'Ascó, Vinebre, Garcia, Móra la Nova, Móra d'Ebre, Ginestar i Miravet. Segons la diputada republicana, els diferents ajuntaments feia tres dies que pregunten a la central, que fins aleshores responia que no hi tenia res a veure, però aquest dimecres s'ha confirmat que sí. Lentijo va respondre a la diputada que no tenia informació dels fets, de manera que no els podia valorar, i va afegir que s’investigaria el cas i si tenia rellevància “aixecarem la bandera per la protecció de les persones i el medi ambient”.

