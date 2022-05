Catalunya detecta els quatre primers casos de la verola del mico

ha registrat aquest dijous els primers casos de laEs tracta de la confirmació d'uns positius que s'estudiaven fa dies, ja que el procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix d'estudis de microbiologia i seqüenciació que "no són immediats".Segons informa el Departament de Salut en un comunicat, els quatre infectats són, si bé no en donarà més detalls per "qüestions de privacitat".Per la seva banda,els casos positius de verola del mico a l'Estat, segons l'última actualització d'aquest dijous. L'Institut Carlos III ha confirmat aquests 84 casos. L'actualització d'ahir dimecres xifrava en 20 els positius confirmats ambEn total, l'Institut Carlos III ha rebut 157 casos sospitosos dels quals 73 s'han descartat.

