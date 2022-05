Puigdemont lamenta que a ERC li «molestin» les visites personals i polítiques a Waterloo

El ple monogràfic sobre l'al Congrés ha tingut un episodi allunyat del debat sobre el Catalangate i més centrat en la pugna permanent entre. Al final de la intervenció dea l'hemicicle - molt crític amb les explicacions que ha ofert Pedro Sánchez -, el líder d'ha assenyalat, president del grup parlamentari d', per dedicar "més temps" al seu partit que a l'escàndol polític. Rufián ha acusat Asens de "" amb els republicans de forma permanent i li ha retret la relació de sintonia amb. "", ha etzibat el diputat republicà al dirigent dels comuns en la seva última frase al faristol. A primera hora de la tarda, Puigdemont li ha respost a Twitter."Anar a Waterloo a fer política o a fer visites personals només molestava als qui ens volen aïllar i empresonar.. Em sap molt de greu. Sobretot perquè si l'alternativa és anar tant a Madrid, ja en veiem els resultats. Avui mateix", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, en referència a com ha anat el debat sobre el Catalangate i fins a quin punt no han convençut les mesures anunciades per Sánchez. La setmana passada, el líder de Junts es va reunir amb el president Pere Aragonès, d'ERC, al. Rufián ja va enervar l'entorn de Puigdemont quan va donar validesa als contactes entre l'expresident i emisaris russos La relació entre Rufián i un dels noms propis d'al Congrés tampoc és precisament plàcida. El cap de files republicà ha tornat a recordar a Asens la "" que va suposar quefos investida alcaldessa de Barcelona el maig del 2019 gràcies als vots de, suports que van evitar quees convertís en alcalde. Aquestes han estat les paraules de Rufián al Congrés: "Acabo amb una frase per a algú que ha dedicat més temps a ERC que, per exemple, a Villarejo, el senyor Asens. Dues paraules, per a la seva vergonya: Manuel Valls. Prou de trencar ponts amb ERC, Jaume. Deixa d'anar tant a Waterloo".En el torn posterior de paraula, el cap de files d'En Comú Podem al Congrés ha esquivat el xoc amb Rufián, però s'ha referit de manera implícita a l'al·lusió sobre l'entorn de Puigdemont a Brussel·les. "Vostè ha acabat amb dues paraules, jo ho faré amb quatre: més, menys Junts". En aquest sentit, Asens posava com a exemple el suport de l'esquerra abertzale al decret de mesures per la guerra a Ucraïna, del qual ERC es va desmarcar arran de l'esclat del cas d'espionatge massiu a l'independentisme. Al seu torn, el president del grup parlamentari de Junts,, ha trobat "lamentable" que Rufián hagi "menystingut" la tasca dels exiliats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor