El secret de l'home més gran del món: «Una copa d'aiguardent al dia»

Aquest dijous l'home més gran del món bufa espelmes. En concret,. Es diui va néixer a l'estat de Táchira (fronterer amb Colòmbia) el 27 de maig de 1909.Els seus ulls han estat testimoni de dues guerres mundials, la irrupció de la televisió i d'Internet. És vidu, però no està sol, l'acompanyen. El seu secret?. El seu metge personal ha assegurat que es troba en un, no té cap malaltia i tampoc no necessita cap medicació.Feia dos anys que esperava la certificació com un dels cinc homes més vells del món. La seva història la va donar a conèixer l'agència EFE el 2020 i, ara, ja té l'aval de l'organització. Juan Vicente Pérez Mora és, oficialment, l'home més vell del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor