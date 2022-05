Mena presentarà candidatura per ser l'alcaldable dels comuns a Sabadell

Única candidatura

El diputat al Congrés dels comuns,, ha anunciat quedel partit a lesde l'any vinent a. En una piulada, des del seu compte personal de Twitter, ha afirmat que, després de parlar amb veïns i entitats, ha deciditMena ha confirmat el que es venia intuint els últims mesos, especialment quan en una entrevista ava explicar que la formació li va encarregar liderar la reunificació del partit a la ciutat. Un encàrrec cinc mesos després que els comuns i Podem Sabadell anunciessin anar plegats als comicis, un cop es vaPrecisament, d'aquestaha manifestat que "no ens hem d'enganyar, ni enganyar la gent" sobre aquesta situació viscuda a la ciutat, en referència a les múltiples opcions als comicis de 2019. Però ha subratllat que, sinó fer-ho "amb esperança". Per això, ha apel·lat aldels últims set anys, amb el seu pas pel Parlament i el Congrés, i les polítiques socials que se n'han derivat.El ja candidat ha justificat aquest "pas endavant" perquè arribai que s'encamina cap a "un horitzó de més, de, de mési de". Una nova etapa que necessita dels comuns, ha assegurat, després que "el nostre espai polític" fos "vital" en el primer canvi, endegat per l'alcalde Toni Farrés i "per superar" amb l'esclat del cas Mercuri, quan Unitat pel Canvi -partit que ha derivat en l'actual Sabadell En Comú Podem- va formar part de l'anterior mandat, juntament amb ERC, Crida per Sabadell i Guanyem.Actualment,que s'ha postulat. El termini per presentar-se a alcaldable expira aquest dissabte i, en cas que hi hagués més d'un, el procés de. De l'1 al 4 es podria votar pel candidat i el dia 7 s'anunciarien els resultats. A partir d'aquí, hi hauria un període de 24 hores per fer reclamacions i Sabadell En Comú Podem ha estimat que, quan hi ha prevista l'assemblea interna,

