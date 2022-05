Lambán diu que els Jocs d'Hivern són una estratègia per implicar l'independentisme en projectes d'Estat

El president de l'Aragó,, ha assegurat que la candidatura de Catalunya i l'Aragó alssón una estratègia per implicar l'independentisme català en un. "Es pensava que si això donava resultat es feia un pas important en la, i l'Aragó es prestava encantat a aquesta operació", ha explicat a la Cope. El primer secretari del PSC,, ha desmentit aquestes afirmacions i ha negat que darrere la candidatura olímpica hi hagi la voluntat de vincular els partits independentistes en un projecte espanyol.Sigui com sigui, la candidatura està encallada pela la proposta del Comitè Olímpic Espanyol. El seu president,, volen reprendre les negociacions entre la delegació catalana i l'aragonesa per mirar de construir un projecte olímpic compartit que es basi en l'acord treballat des de fa setmanes i que continua bloquejant el president de l'Aragó. La divisió evidenciada en les últimes reunions han situat la candidatura en un atzucac mentre les altres opcions -Sapporo, al Japó; Sant Lake City, als Estats Units; i Vancouver, al Canadà- van prenent forma. El Comitè Olímpic Internacional (COI), de fet, ja ha visitat aquestes ciutats. El temps s'esgota i les opcions de l'Estat van a la baixa.En aquesta situació, el COE no renunciarà a presentar candidatura per no malmetre les relacions amb el-l'objectiu principal és formalitzar-la per al 2030, però si aquesta opció és inviable es podria optar per al 2034- i no descarta negociar directament amb els territoris aragonesos sense esperar el vistiplau del govern aragonès. Mentre Catalunya -on el projecte no genera un suport unànime- ultima el decret de convocatòria de la consulta al Pirineu, que s'ha de signar aquest divendres per votar el 24 de juliol, la possibilitat d'una candidatura en solitari sense representació aragonesa perd força, malgrat que el Govern, que té entre cella i cella organització la cita olímpica, no hi tanca la porta Fa setmanes que la Generalitat té clar que l'obstacle principal és Lambán, president de l'Aragó. El dirigent socialista, amb unes eleccions a l'horitzó, ha explotat l'argument del greuge als territoris aragonesos i ha denunciat que s'està deixant de banda aquesta comunitat en favor de Catalunya. La seva actitud ha incomodat el COE, que ha aplaudit el comportament de la Generalitat en tot el procediment, i també el govern espanyol, a qui ara Lambán vol situar com a mediador en la negociació. En tot cas, totes les parts veuen que l'escull per arribar a un acord per a la candidatura compartida és el president aragonès i Blanco ja ha llançat una: si no hi ha acord, el COE no descarta negociar directament amb els territoris que volen els Jocs i que ja han demanat tenir interlocució directa amb l'organisme.

