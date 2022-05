«És una vergonya que una ciutat com Solsona només tingui un bus directe a la setmana per anar a Barcelona»

Dos joves solsonins que han estat i són usuaris habituals del transport públic i/o privat a Barcelona ens donen la seva valoració de l'estat d'aquest servei. Són Pau Llàcer, estudiant de Grau de Dret a Barcelona, i el Marc Segués, un jove periodista.

Durada del trajecte Solsona-Barcelona



Bus: 158 minuts (directe) - 180 minuts (regular)

Cotxe: 110 minuts



PLl-

Segons dades facilitades pel Consell Comarcal,una xifra que podria ser més alta si es millorés el servei o s'abaratissin el preus - Habitualment, utilitzo el transport públic entre les ciutats de Manresa i Barcelona, concretament a partir del Servei de Rodalies de Renfe, tot i que també habitualment utilitzo el transport privat per fer els viatges entre Solsona i Barcelona.He utilitzat durant molts anys el transport públic, el bus, per anar entre Solsona i Barcelona a estudiar. L'anada és molt còmoda si utilitzes els busos del diumenge a les 7 al ser directe. Però la resta de busos de la setmana són un desastre , doncs paren contínuament.De forma general, com he dit, utilitzo els trens de Renfe entre Manresa i Barcelona, és el transport que més s'adequa a la meva necessitat i el qual em puc combinar millor, a més a més del preu.El transport privat, sempre que puc. És una meravella, perquè puc marxar quan vull i no he de fer parades al mig del trajecte, ni pagar els 17 euros del bitllet.Malauradament, el servei de transport públic des de la capital del Solsonès a les grans ciutats és molt precari i no compleix, ni de bon tros, les necessitats del nostre territori. Crec que aquesta vergonyosa deficiència en transport públic ens manté allunyats dels grans nuclis i dels serveis essencials de cara a la ciutadania (educació, sanitat, administracions...). En definitiva, valoro molt negativament l'oferta actual de transport públic entre el Solsonès i les grans ciutats.És una vergonya que una ciutat com Solsona, capital de comarca, només tingui un bus directe en tota la setmana per anar a Barcelona, quan hi ha més de 100 estudiants que ho necessiten.Crec que aquesta qüestió és la que falla més. Un bitllet senzill entre Solsona i Barcelona, costa ni més ni menys que 17,75 euros. Avui dia, els preus dels transports són molt més baixos que aquesta xifra de diners. Anar a Madrid, o a qualsevol ciutat europea, sigui amb tren d'alta velocitat o amb avió et pot costar menys i tot. Per tant, trobo que el preu no és ni molt menys assequible, sinó, és exageradament alt, per un bitllet senzill.Per molt que existeixi un abonament que rebaixi el preu fins al 7 euros, la pèrdua de temps també és notable, ja que un bus directe tarda sobre les dues hores, després havent de realitzar dins Barcelona altres transports. El preu del bitllet senzill s'hauria de rebaixar notablement, com he dit, no pot ser que costi aquesta barbaritat. Crec que per això, el Solsonès hauria de lluitar per entrar a la 6a zona tarifària de l'ATM com ja hi és Cardona, i alhora lluitar per uns preus més assequibles pel ciutadà.Que el bitllet senzill costi 17 euros és una vergonya, quan pots trobar bitllets d'avió per anar a Mallorca o a Londres per aquest preu. Que la tarja multiviatge caduqui al cap de mig any és totalment inútil. L'estat del bus deixa molt a desitjar, i per acabar-ho de complicar, les parades constants a la ruta. Si compres la tarja de 5 o 10 viatges, el bitllet és més econòmic, i no ho trobaria car si el servei fos de qualitat, amb busos en condicions i transport directe, però el problema dels packs de viatges és que has de pagar en efectiu al mateix bus.Tampoc són adequades les combinacions i horaris. Només hi ha dues línies directes al dia, i els horaris són o bé molt d'hora o bé massa tard, fets que no fan que sigui pràctic per a tothom que tingui obligacions els caps de setmana. A més a més, els busos que no són directes, els trajectes són eternament llargs. Jo mateix, he arribat a tardar 3hores i 30 minuts en un trajecte que en 1 hora i 30 minuts es pot fer perfectament. Com es pot comprovar un autèntic despropòsit.Això ha acabat provocant que la ciutadania s'organitzi en cotxes privats, que al final és més eficient. A través d'un grup de WhatsApp es comparteixen cotxes privats pagant 5 euros que a més et porta directe a Barcelona.No tinc constància del transport públic en els darrers temps, fet que no em pot fer valorar els canvis que hi ha hagut o hi ha pogut haver-hi. Utilitzo els transports des de l'any 2020, i l'oferta al Solsonès segueix sent la mateixa, molt precària.Jo vaig començar a agafar el bus el 2017, quan inicio la universitat, i des de llavors no he notat cap canvi. El bus Solsona-Barcelona s'ha estancat. S'ha allargat el temps de viatge i les tarifes han millorat mínimament. No s'ha repensat el transport entre Solsona i Manresa, tenint en compte l'alta demanda

Estació de busos de Solsona

Doncs crec que malauradament sí. Hi ha molts cotxes de particulars que posen a disposició les places dels seus vehicles per fer el viatge en transport particular. Jo preferiria l'opció del transport públic des de Solsona fins a Barcelona, però no és ni eficaç, ni eficient.M'estimaria no portar el cotxe privat, per què entrar a Barcelona és un maldecap, t'exigeixen l'etiqueta mediambiental, has de pagar aparcaments o assumir el risc de deixar el cotxe al carrer, però tenint en compte l'oferta de transport públic, la gent prefereix arriscar-se a canvi de tenir la llibertat d'arribar-ho quan vulgui, per què el problema no és Barcelona, és arribar-hi.És difícil de respondre aquesta qüestió, però el transport públic eficient crec que seria la regularització d'un tren de mitja distància (és un tren ràpid i semidirecte, que avui dia connecta ciutats tant de les Terres de l'Ebre, de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona, amb Barcelona). Poblacions semblants a la nostra, com Ripoll, la Pobla de Segur, Puigcerdà, Manlleu, etc... disposen de trens, mentre que nosaltres seguim en la deficiència d'aquest transport. Crec que la manera més eficient, actualment, de fer realitat aquesta opció, seria l'ampliació de les vies des de Súria i fins a Solsona, tot aprofitant les vies de tren de les mines de Súria.Sent, però, més realista, el transport públic òptim, actualment seria una línia regular, ràpida, eficaç i eficient en preus i temps entre Solsona i Barcelona. Una línia que, a més a més, s'aturi en punts clau de la ciutat de Barcelona o si més no que tingui més destinacions a part de l'Estació del Nord. Crec que Barcelona és gran i moltes persones un cop arribades a aquesta estació s'han de creuar Barcelona per arribar a casa. Si a més de tenir aquesta destinació, es tingués l'estació d'autobusos de Sants, amb les parades a Maria Cristina i Zona Universitària, crearia moltes més facilitats pels estudiants solsonins d'aquesta zona i residents, fet que ajudaria en temps i diners (si el preu fos relativament econòmic) a tot aquest col·lectiu.El transport òptim de Solsona a Barcelona hauria de passar per força per Manresa. A la capital del Bàges, cada mitja hora surt un tren o bus cap a Barcelona. S'hauria de facilitar la combinació amb aquestes rutes. I si li suméssim un transport eficient i regular, juntament amb una tarja de viatges assequible, seria la gran solució, per anar, a Barcelona, Vic o fins i tot Lleida, encara que s'hagués de fer una volta.També seria imprescindible que els diumenge i divendres tot l'any hi haguessin dos o tres busos directes entre Barcelona i Solsona, amb una parada a Manresa. I tampoc seria molt demanar un bus directe cada dia.A més, caldria integrar el sistema de transport de la comarca al Transport Metropolità de Barcelona. Si el Bàges hi està inclòs, també hi pot estar el Solsonès.En conclusió, si les opcions de transport fossin millors, molts joves de la comarca viurien al Solsonès i no considerarien quedar-se a Barcelona per treballar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor