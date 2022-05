Pròxima estació: Rubí-La Llana?

Durada del trajecte Rubí-Barcelona



Tren: 33 minuts - 36 minuts amb la segona estació de Rubí

Cotxe: 28 minuts

Projectada des de 2010, "no prioritària" al 2021

Si hi ha unaa Rubí que pugui acostar-se a la de l' és, sens dubte, la. Projectada l'any 2010 -pràcticament al mateix temps de la col·locació de la "primera i última pedra" de l'Hospital Vicenç Ferrer-, ha estat present en diversosi planificacions d'infraestructures de la Generalitat, però el cert és que han passat 12 anys i l'estació no s'ha construït mai.Això deixa Rubí, la quarta ciutat més gran del Vallès Occidental, en una situació molt allunyada de les altres tres:compta amb tres estacions dels FGC (Terrassa Rambla, Vallparadís-Universitat i Estació del Nord), a la qual s'hi podria sumarsi es reprèn el procés d'annexió del barri a la cocapital vallesana;ja en té cinc (Can Feu-Gràcia, Plaça Major, La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord) i, vuit (Hospital General, Mira-sol, Sant Cugat, Valldoreix, La Floresta, Les Planes, Baixador de Vallvidrera, Sant Joan i Volpelleres). Rubí, en canvi, té una sola estació, que a partir d'ara s'anomenarà Rubí Centre La segona estació dels FGC de Rubí està projectada des de l'any 2010, quan es va licitar unper construir-la, al carrer Castell. L'estació tenia una doble funció: evitar que els residents a barris pròxims a La Llana i les urbanitzacions del nord-est de la ciutat haguessin de creuar la ciutat en vehicle privat fins a l'estació actual -amb dos aparcaments d'accés lliure i, actualment de zona taronja -, i, per altra banda, dotar de protagonisme una part de la ciutat que havia de renovar-se amb l'aprovació deliniciat l'any 2005, però que continua en stand by L'Ajuntament de Rubí va lliurar, l'any 2007, unque evidenciava els beneficis de la implantació de la segona estació. Les millores eren clares:, millora de la, reducció d', entre d'altres. De fet, amb la construcció d'aquesta segona estació "més d'un terç dels ciutadans de Rubí tindrien el servei de ferrocarrils a menys de 10 minuts a peu", segons cita el portal Trenscat.com. Segons el mateix portal,farien servir la nova instal·lació, el que suposa dos terços dels quals actualment agafen el tren a Rubí.Els diversos plans d'infraestructures que dibuixaven aquesta estació, a més, assenyalaven que el temps de desplaçament a Barcelona augmentaria, tot i que anava acompanyada de la construcció d'una altra estació a Terrassa (), a més que ja es preveia l'augment deque ben aviat serà una realitat al Metro del Vallès Diversos plans, com el Pla de Mobilitat del Vallès o elhan incorporat -i fins i tot pressupostat, amb uns- aquesta segona estació. Tot i això, no s'ha arribat a construir mai, i segons les últimes declaracions de, presidenta del'octubre de 2021, "no és una prioritat" en els pròxims cinc anys.Aquestes declaracions van tenir una resposta immediata de la plataforma FEMVallès , per exemple, que va considerar l'anunci de Subirà com una "gerra d'aigua freda". A més, recorda que "gràcies a la construcció de noves estacions al Vallès, FGC ha vist créixer el nombre de passatgers un 39% respecte al 2010", posant l'exemple de, la vuitena estació de Sant Cugat.

La nova estació de La Llana donaria servei a polígons i un futur complex residencial. Foto: Marta Casas

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor