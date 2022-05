«Si surto més tard de les set del matí de Barberà, trigo el doble a arribar a Barcelona»

"Malgrat les incidències, en tren es viatja bé"

Durada del trajecte Sabadell-Barcelona



Bus: 77 minuts

Tren: 43 minuts

Cotxe: 45 minuts

La senyalització de l'aparcament de Sabadell Nord. Foto: Juanma Peláez

Increment d'ús del "Park&Ride" a Sabadell Nord

Un vehicle a l'aparcament soterrani a tocar de plaça Espanya. Foto: Juanma Peláez

Un estudi del RACC sobre el temps que perdien els conductors a les, presentat pocs mesos abans de l'esclat de la Covid, alertava que el volum de vehicles s'havia incrementat un 15% respecte del 2016. Ierauna tendència que, un cop s'han aixecat totes les restriccions de la pandèmia, no ha canviat.Així ho corrobora Nadia López, veïna de Barberà del Vallès i que treballa al límit entre la capital catalana i Sant Adrià de Besòs: "Si surtodel matí de Barberàa arribar".Quan es lleva el seu objectiu és aconseguirabans que sonin els senyals horàries de les set a la ràdio. "Pot ser que passis de 20 minuts a, com a molt, mitja hora a". Un periple que arrenca a Barberà, obviant passar per l'N-150 al nucli urbài encarar la darrera rotonda per ingressar a l'autopista del Vallès."Si passen 10 minuts de les set del matí ja et trobes els", explica. Un embús inicial que vai que a l'altura de Ripollet "vas parant de mica en mica" fins que arriba la. Un copaquest entramat de carreteres a l'entrada de Barcelona,, que també acumula cotxes, però ja es troba a destí. Tot i que en l'actualitat, López es queixa que "hi ha obres i el que eren dos carrils ha passat a un". I tot plegat per completar un recorregutLópez es veuper anar a la feina, tot i que sigui més car que el transport públic. "Ho he intentat, però", apunta, perquè, continua, "haig d'arribar a l'estació de Rodalies a Barberà, baixar a Catalunya o Sants, a Barcelona, i agafar el metro, i fer dos transbordaments més". I això, sosté, "si el tren passa puntual, que no ho fa". Iper atendre els seus pacients.Mentre la Nadiai arriba a Barcelona,, viatjade Rodalies, de la línia R4:. Fa set anys que al voltant de lesi també amb destí a Sant Adrià de Besòs -en un altre punt de la ciutat-. "Cap aquesta hora, perquè gairebé mai és puntual", puntualitza.Explica quei això li permet llegir, però que"i els seients que resten buits s'ocupen i queden passatgers drets". Una situació que s'allarga fins a Barcelona. Peláez baixa a la Sagrera-Meridiana peri posteriorment, amb la 2. En total destina"Es nota la diferència,", assegura, encara que matisa,. D'altra banda, lamenta "la", tant a Sagrera com a Sabadell Nord, de les màquines de validar els bitllets, perquè "moltes no funcionen". En aquesta línia crítica, afegeix "elsque pràcticament mai estan operatius".En aquests anys "he vist tota mena d'incidències" i recorda en especial "una vegada que ens van posar taulons entre dos trens aturats en ple recorregut, perquè s'havia espatllat i moure'ns cap a l'altre i així poder reprendre la marxa". Sigui com sigui, Peláez segueix "confiant, encara que sigui amb". Ironitza i no valora posar-se al volant d'un vehicle, "ja he conduït bastant" i insisteix,Una de les apostes perals centres urbans i a Barcelona és el, impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la xarxa d'estacions, uns aparcaments per Sabadell Nord, on hi ha FCG i Rodalies, es troba el més gran de l'àrea metropolitana , amb més de 300 places. Des de la posada en marxa, el, mica en mica s'ha anat incrementant l'ús, especialmentSegons dades facilitades per FCG, el servei va arrencar amb una. Aquesti s'han comptabilitzat 421 aparcaments per enllaçar amb el transport públic (69 al gener, 99 al febrer, 139 al març i 115 a l'abril. La rotació també ha pujat: 394 al gener, 367 al febrer, 502 al març i 353 a l'abril -també fins al 22-.Un creixement lligat al final de les restriccions per la Covid-19, i que també s'ha traduït en elsde FGC. Aquest abril s'ha arribat als, molt a prop dels 55.525 del mateix mes de 2019 i per sobre dels 53.869 de 2018. L'any passat van passar-hi, en total,, sent octubre i novembre els millors mesos, amb 63.926 i 63.271, respectivament.Des de FGC estimen queque es projectaven abans de l'esclat de la pandèmia. I en aquest sentit, destaquen apostes com el Park&Ride i les dades ho corroboren. En aquests primershan desfilat per, quan el 2021 i 2020 -anys del coronavirus- van fer-ho 154.234 i 168.148, respectivament. I el 2018, 237.998 i el 2019, 229.628.També a, a Sabadell Nord, s'està notant aquesta dinàmica: el 2019 van validar el seu tiquet; el 2020,i el 2021 es va torna a superar el milió,

Un vehicle entrant a l'aparcament de FGC Sabadell Nord. Foto: Juanma Peláez

