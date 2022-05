TV3 intercanviarà les franges del «Planta Baixa» i el «Tot es mou»

Moviments importants ade cara a la propera temporada. Segons ha pogut saber, hi haurà un intercanvi de franges entre elD'aquesta manera, el programa de matins passaria a la tarda i viceversa. Fonts coneixedores de les negociacions consultades per aquest diari apunten que els canvis no estan tancats i que dependrà de qüestions econòmiques.El moviment a la graella es produeix ambcom a director en funcions de la cadena, després de la destitució de Vicent Sanchis. Els canvis també vindran acompanyats de relleus de presentadors.deixarà de ser la cara visible del programa. Un dels noms que sona amb més força per substituir-lo, ara a les tardes, és el d'Agnès Marquès. La periodista, actualment a RAC1, acaba l'excedència de la televisió.El canvi també comportarà el retorna la franja matinal. En l'espai anterior, Els Matins, també hi haurà un nou presentador -o presentadora-, ja queapunta a un nou destí després de més de vuit anys. En tot cas, el format no perilla.Aquesta temporada, el Planta Baixa s'emeti connecta Els Matins amb el Telenotícies comarques. El magazín de tarda Tot es mou ocupa la franja, aproximadament, entre la novel·la Com si fos ahir i l'humor de l'Està Passant. El programa de Ricard Ustrell, de la seva productora, està completant la seva tercera temporada en antena, mentre que el Tot es mou es va posar en marxa el febrer del 2018.

