La pobresa augmenta a Barcelona: més de 27.000 persones demanen ajudes per menjar

calcula quea la capital catalana. En concret, estableixen un total de 27.879 persones que no tenen els suficients recursos per aconseguir alimentar-se amb uns mínims per sobreviure. Segons ha avançat el programa, el consistori que dirigeixpreveu destinari un paquet deper intentar mitigar i ajudar tots aquests veïns de Barcelona que no poden obtenir menjar per ells mateixos.Les conseqüències de lade coronavirus van afectar de manera molt significativa les persones amb, provocant un augment d'aquells veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona que es troben en risc de pobresa. El programa de TV3 també assenyala l'increment de la demanda d'aquestes ajudes per menjar en barris on, abans, no hi havia ni de bon tros aquestes xifres.Aquest augment s'ha pogut notar tant en barris rics com pobres, expliquen, però en les zones amb rendes més altes l'increment ha estat substancial. Per exemple, hi ha hagut un increment de la demanda del 120% a Roquetes i del 105% al Turó de la Peira. Però també del 172% a les Corts i del 350% a Sarrià, un barri on la majoria dels veïns no tenen problemes per menjar ni per aconseguir aliments.

