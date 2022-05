Arribar a Barcelona, una costosa odissea pallaresa

L'adequació de l'eix de Comiols ha estat una de les promeses més longeves per part de l'administració. Foto: Moisès Jordi

Desplaçar-se fins a Barcelona pot arribar a ser una odissea per a molts habitants de les comarques pallareses. Bàsicament, les seves opcions per desplaçar-se a la capital catalana són quatre: utilitzant el, amb, o bé fent ús del transport públic, és a dir ambo ambMalauradament, especialment perquè, l'ús del vehicle privat és el més freqüent entre aquells que diàriament o de manera regular han d'arribar a Barcelona. És el cas del Pol, un jove pallarès que entre una o dues vegades per setmana s'ha de desplaçar fins a la capital per motius laborals.Els avantatges d'aquesta opció són lai elDes de la capital del Pallars Jussà, Tremp, fins a la plaça Catalunya de Barcelona hi ha un temps estimat de, i una distància deutilitzant l'autovia A-2. Ara bé, el trajecte pot allargar-se fins a les tres hores i mitja i gairebé 100 quilòmetres més si el punt de partida és la capital del Sobirà,Si bé aquest mitjà pot ser considerat com el més ràpid d'entre el ventall de possibilitats, també comporta certs desavantatges. La durada del trajecte en si mateixa és un contratemps, especialment en funció de l'. L'obligació de ser a primera hora del matí a la capital catalana per atendre un compromís, en molts casos es veu frustrada pelsfreqüents durant les hores puntes., explica el Pol.Un altre desavantatge, també lligat al temps de viatge, és l'. La principal via de sortida del Pallars en direcció a Barcelona és l', que connecta el Pallars amb la comarca de la Noguera i, per extensió, amb l’àrea metropolitana de Barcelona. En termes de mobilitat, l'adequació d'aquesta via ha estatde les últimes dècades, i al mateix temps una de les promeses que l'administració catalana ha anat arrossegant.Evidentment, l'ús del vehicle privat també comporta un cost en. En el cas del Pol, que viatja un màxim de dues vegades a la setmana fins a Barcelona, el cost total dels dos desplaçaments d'anada i tornada ronda els 50 euros. Una xifra, que s'amplia si s'ha d'utilitzar el servei d'a la ciutat en cas de no disposar de pàrquing privat o gratuït, cada vegada menys freqüent., assegura.Elés la principal alternativa per als habitants del Pallars que no volen o bé no poden fer ús del vehicle privat. Per una banda hi ha el servei d'autobús: diàriament, des de la ciutat de Tremp, surtenen direcció a Barcelona (6:45h, 9:01h i 17:57h) amb un preu estàndard de 28 euros, salvant els descomptes. Tanmateix, el principal inconvenient d'aquest servei és la durada del trajecte, pròxima a les quatre hores.L'altra opció per al Pallars és el. Una alternativa, però, que obliga als seus habitants a desplaçar-se fins a la ciutat de, des d'on s'ha d'agafar un segon comboi fins a la capital catalana. El temps estimat d'aquest viatge és de, tot i que el principal desavantatge són les. Actualment hi ha tres trens -dos durant el cap de setmana- de la línia RL2 que surten diàriament des del Pallars en direcció a la capital del Segrià. Malauradament,En aquest sentit, diverses veus, entre partits polítiques i entitats de foment del transport públic, han reclamat laperquè aquestes combinacions puguin ser més freqüents i més útils. La diputada al Parlament de Catalunya, Sílvia Romero, ho feia constar en un article , tot recordant queper "necessitats de gestió de la línia".Enfront d'aquestes tres alternatives de desplaçament, n'hi ha dues més que s'han de tenir en consideració, i que en part demostren la manca d'alternatives assequibles i eficaces per a la gent del Pallars. Per una banda, l'ús del. Una opció molt utilitzada pels, especialment elsque han de tornar a casa durant el cap de setmana i que, en la majoria dels casos no disposen de cotxe propi.Per altra banda hi ha la possibilitat de contractar el. En aquest cas, la mitjana de d'edat augmenta, ja que els usuaris habituals sónque, per exemple, han d'anar a la capital catalana per una cita mèdica. Una opció, però, que també depèn dels horaris i de l'oferta disponible, però els preus de la qual acostumen a ser més assequibles que el transport públic.

