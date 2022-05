A cops de puny, amb un pal i una porra: un sol intern de la presó de Lleida agredeix cinc funcionaris

Un intern de la presó de Ponent, a Lleida, ha agredit aquest dimecres cinc, que han patitlleus. A les 10 del matí, funcionaris han accedit equipats amb equips de protecció individual a la cel·la del DERT on un intern enprovisional presentava una conducta cada cop mési violenta i estava provocant destrosses en el mobiliari i en les càmeres de videovigilància.L’intern s’ha enfrontat als funcionaris ambque tenia amagats sota el llit procedents d’un pal de fregar, i amb una defensa de goma que ha aconseguit arrabassar a un dels treballadors.En el decurs de la contenció, cinc funcionaris han resultat amb lesions lleus, segons han explicat a l'ACN fonts penitenciàries. L’intern té, compleix una condemna de dos anys i vuit mesos per robatori amb violència i intimidació i estava en primer grau de tractament per inadaptació al règim ordinari.

