Shakira anirà a judici per frau fiscal

anirà a judici per haver defraudat, presumptament,a l'Agència Tributària entre els anys 2012 i 2014. L'ha desestimat un recurs de la defensa de lai ha avalat la decisió delde Llobregat, que tancava la instrucció i concloïa que hi ha "" per tirar endavant el procediment per delictes contra la hisenda pública. Ara, la Fiscalia haurà de presentar el seu escrit d'acusació abans que es pugui fixar data per al judici.La resolució, de 23 pàgines, considera acreditat que Shakira eraa Espanya durant els anys en què, segons el jutge, no hauria tributat els diners que tocaven a l'Agència Tributària. Conclou, en aquest sentit, que no es pot arxivar ara com ara la causa contra la cantant colombiana. D'altra banda, sí que decreta el sobreseïment d'un altre investigat que va interposar recurs, perquè considera que no hi ha prou indicis per dur-lo a judici.La cantant manté des que està investigada que va residir aquells anys a les, on tenia la, i que només va visitar Espanya de forma "esporàdica". L'artista resideix a Esplugues amb el jugador del Barça, com han demostrat els inspectors d'Hisenda després d'una investigació que ara el jutge dona per bona.

