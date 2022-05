Joan Dausà s'uneix a Alizzz per publicar «Queda't així»

El cantantpublica aquest divendres a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm la cançó(Promo Arts Music Records), produïda per. Aquesta és la primera producció en català del productor, compositor, DJ i músic català Cristian Quirante Catalán.Queda’t així és també el nom de lade Dausà, que inclou una quinzena d’actuacions entre les que destaquen festivals com Cap Roig, Cruïlla, Arts d'Estiu, Cerdanya Music fest o Terramar.Al llarg de la seva carrera, Alizzz ha composat i produït cançons per artistes com C. Tangana, Rosalía, Becky G, Lola Índigo o Aitana, ha guanyat un Grammy Latino a Millor enginyer pel disc El madrileño, de C Tangana, i l’any passat va publicar el seu primer disc en solitari, Tiene que haber algo más.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor