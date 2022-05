ERC avisa el PSOE: no votaran la llei de l'audiovisual si no es torna al text original

El grup d'amb no donar suport a la nova llei de l'audiovisual si aquesta no torna al text original que es va pactar i es retira l'esmena presentada a última hora perAquesta darrera modificació de l'articlede la nova normativa canvia de manera substancial la definició de què es considera productor independent. Els republicans insisteixen que aquesta esmena afavoreix els grans grups televisius "i el duopoli de sempre" -en referència a- en detriment dels veritables productors independents.La redacció de la llei en el capítol que aborda les produccions independents. "La persona física o jurídica que no estigui vinculada de manera estable en una estratègia empresarial comú amb un prestador del servei de comunicació audiovisual [...] i que assumeix la iniciativa, la coordinació i el risc econòmic de la producció de programes o continguts audiovisuals, per iniciativa pròpia o per encàrrec, i a canvi d'una contraprestació els posa a disposició de l'esmentat prestador del servei de comunicació audiovisual".Un productor vinculat a Atresmedia -grup fortament involucrat en aquest canvi del text- que prepari una peça audiovisual per a la mateixa Atresmedia no se'l considerarà productor independent. En canvi, si ho fa per un altre gegant, com, se'l considera independent.Quan hi havia la paraula "un" en lloc de l'"esmentat" feia referència explícita als que treballen al marge dels grans conglomerats o grups audiovisuals.que suposava, com a contrapartida, l'aprovació de la nova llei de l'audiovisual. Ara, la negativa per donar-li suport, suposaria el trencament d'aquell acord, però pot ser insuficient per tombar la llei. Els vots del PP poden desencallar l'aprovació de la nova legislació.

