Amb amics i sense striptease: així han canviat els comiats de solter

Laés, en molts casos, sinònim de. La temporada de bodes ja està en marxa i això vol dir, també, que és temps deUna celebració gairebé tan esperada, per molts, com el mateix casament, normalment associada a molts excessos i a un descontrol poc habitual -una imatge impulsada per pel·lícules com Ressaca a Las Vegas-. Aquest any, a més, tornaran amb força després de la pandèmia de la Covid-19.Amb el temps, els comiats de solter han canviat força. Així ho demostraa través de preguntes a les parelles que es casen aquest any. Hi ha tres opcions que s'imposen a la resta i que ens poden ajudar a dissenyar el prototip de comiat ideal: celebrar-la(52% dels enquestats), que inclogui(46%) i que duri(37%).En canvi, hi ha coses que han anat desapareixent. Sense anar més lluny, el tòpic de, reduït al 6% dels comiats. Poca gent vol, també,(10%), celebrar el comiat(8%) i que duri tan sols(12%).Una altra idea que va a l'alça és la de celebrar el comiatNomés cal comparar els resultats de l'any passat amb els actuals: ha passat de ser una opció per al 13% de la gent el 2021 a ser una opció escollida per al 23% aquest any. Canvis importants, doncs, en la prèvia del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor