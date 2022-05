ERC troba insuficients les explicacions de Sánchez i l'acusa de «blanquejar» el CNI

Del ple monogràfic al Congrés sobre l'espionatge se n'esperaven les explicacions i els anuncis de Pedro Sánchez , i el balanç que en faria, per endevinar fins a quin punt les relacions entre lai lasón reconduïbles. El president del govern espanyol ha avançat que la resposta del seu executiu passarà per novaque superi la del 1968 - vigent malgrat haver-se aprovat en l'etapa del franquisme - i una reforma del marc legal que afecta el. Unes mesures legislatives que Sánchez ha acompanyat d'una defensa de l'acció de transparència del seu govern i que no han estat suficients per als republicans. En una intervenció dura a l'hemicicle, el portaveu d'ERC,, ha lamentat que el president espanyol no hagi assumit responsabilitats pel Catalangate i l'ha acusat de" el CNI.Rufián ha assenyalat Sánchez de fer veure que ha actuat davant el cas d'espionatge sense haver entrat al fons de la qüestió i l'ha advertit d'haver "" per justificar actuacions il·legals, en referència a les escoltes a 65 dirigents independentistes acreditades per, més enllà del control dels mòbils de 18 dirigents fets pel CNI amb autorització judicial. "La millor manera que Espanya sigui realment unaés que siguin conscients que no ho és", ha afirmat el cap de files republicà al Congrés. "", ha mantingut Rufián, que ha recordat que la Moncloa s'ha "omplert la boca de la transparència" mentre veta comissions d'investigació. Pel dirigent republicà, l'Estat tracta l'independentisme com una "amenaça" equivalent al gihadisme.Amb un to que indica que les relacions entre ERC i elcostaran de normalitzar, Rufián ha traslladat un reguitzell de preguntes a Sánchez per fer evident que el Catalangate és un "escàndol" polític. "Vostè és conscient que hi ha unaque busca excitar-nos a nosaltres per desestabilitzar-los a vostès? I és conscient que, amb la intervenció d'avui, els dona la raó i a nosaltres ens dona excuses?", ha afirmat el president del grup parlamentari d'ERC, que ha recordat al president espanyol que eldel CNI és ell mateix.Rufián ha preguntat directament a Sánchez per què els serveis secrets van espiar. "Per què l'espiaven mentre negociaven una investidura? I què va passar amb aquesta informació?", s'ha qüestionat. "Està d'acord amb les respostes i l'actitud de?", ha insistit el diputat republicà sobre l'actuació de la ministra de Defensa, mantinguda en el càrrec. Rufián ha exigit al govern de coalició espanyol que faci el que sigui necessari per "avançar en l'estat de dret". "Vostès no ens poden ferconstantment", ha reblat. Les relacions polítiques entre la Moncloa i la Generalitat continuen al congelador. Almenys, de moment., cap de files de, també ha estat crítica. "No entenc què ha vingut a fer, perquè la responsabilitat la té tota: és el president del govern espanyol. I criticar el PP no és assumir responsabilitats. Només ha pres una decisió: cessar, o substituir, com diuen vostès, la directora del CNI per errades en el sistema de comunicació del govern espanyol, que no depèn del CNI", ha apuntat Nogueras, que ha indicat que les reformes no poden ser un gest perquè l'independentisme no és al Congrés "per reformar Espanya". "Els objectius dels CNI els signa el president. Que vostè s'espolsi responsabilitats no té cap sentit", ha remarcat la dirigent de Junts, que ha acusat Sánchez de voler "maquillar" l'espionatge. Nogueras ha tancat la intervenció en català assenyalant que, cap de files del, ha retret al president del govern espanyol la "manca d'empatia" amb els investigats. "Ha dit que l'informe de Citizen Lab presenta dubtes raonables: quins són? Ha de clarificar als 65 espiats, quatre d'ells membres del Congrés, i, ens hauria de donar alguna resposta. Ens hauria de dir què pensa fer, a banda que nosaltres anem als jutjats per compte propi. Pot garantir que cap institució de l'Estat ens ha espiat?", s'ha preguntat el dirigent nacionalista, que també ha constatat com la taula de diàleg no ha servit encara per arribar a cap avenç . "Perquè hi hagi una taula de diàleg,", ha assenyalat Bel, que ha posat de manifest que la mesa només s'ha reunit una vegada -i ja fa vuit mesos- des que Aragonès és president de la Generalitat, just fa un any Pel que fa a la, la diputada Mireia Vehí ha preguntat a Sánchez la "justificació política" de l'espionatge. "Com es va convèncer el Suprem per autoritzar les escoltes? Dient que eren independentistes? Parlen molt d'estat de dret, però en quin estat de dret es vulneren els drets fonamentals?", ha remarcat Vehí. La diputada ha apuntat que hi ha dues opcions: que el líder del PSOE estigui, o bé que estigui fent. "La responsabilitat de les clavegueres té molt a veure amb els socialistes", ha remarcat la diputada anticapitalista. Vehí ha demanat que posi urnes per resoldre el conflicte amb Catalunya, i ha pronosticat que, si no adopta mesures, guanyarà el "bloc autoritari" a les properes eleccions espanyoles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor