Malgrat les condicions d’aquestes darreres setmanes, l’Aina assenyala que aquests problemes no són fortuïts: “Jo tinc la sensació que, d’un temps ençà, els trens cada vegada van pitjor”, diu. Els joves coincideixen en destacar els retards i les males condicions en què viatgen. Malgrat les condicions d’aquestes darreres setmanes, l’Aina assenyala que“Jo tinc la sensació que, d’un temps ençà, els trens cada vegada van pitjor”, diu. Els joves coincideixen en destacar els retards i les males condicions en què viatgen.

Els greuges amb els’estenen per tot el país. Els problemes es manifesten de manera i intensitat diferent segons la demarcació, però pocs indrets queden satisfets. Lesde Tarragona són tres: els retards, falta d’infraestructures i l’alta velocitat."Aquest cap de setmana, denuncia el, usuari habitual del servei ferroviari perquèDurant els dos últims caps de setmana (i el proper) els incidents s’han agreujat a les línies que connecten el sud de Catalunya amb Barcelona (R14, R15, R16, R17). Les, entre Tarragona i Altafulla, alteren la freqüència de trens, la seva puntualitat i provoquen, fins i tot, transbordaments per carretera.“Però d’aquests problemes tampoc te n’acabes d’assabentar. A vegades te n’adones a dalt del tren”, denuncia, una altraque es troba en una situació similar a la del Jordi.

Usuàries del transport ferroviari, a l'andana de Sants, a Barcelona. Foto: Adrià de las Heras

La situació dels diumenges

Durada del trajecte Reus-Barcelona



Tren: 89 minuts

Cotxe: 101 minuts (per l'AP-7)

Compromís polític

Una noia s'espera per pujar a tren cap a Reus, a l'estació de Sants, a Barcelona. Foto: Adrià de las Heras

A tall d’exemple: el tren de les 17:12 en direcció a Barcelona del passat 22 de maig va circular amb. Els reusencs i les reusenques van poder agafar seient. Però a partir de Vila-seca, els passatgers no podien seure. Els passadissos d’aquells vagons de la sèrie 448, fabricats l’any 1987, s’omplien deElssón jornades en què molts joves de Reus i altres pobles de la demarcació agafen el tren per anar a estudiar a Barcelona. Les andanes de l’estació de la capital del Baix Camp s’omplen de nois i noies, maletes i bosses amb tàpersplens de menjar. Lluny d’una tarda de diumenge tranquil·la al sofà de casa, els passatgers s’enfronten a les afectacions habituals de Renfe.El contrapunt el posa la, una senyora quei viu a Reus: “el servei és dolent, però a vegades s’exagera molt. No acostumo a tenir problemes per retards”, reconeix. “Les meves crítiques principals són per la poca freqüència i per l’antiguitat d’alguns trens, que no són ni còmodes ni pràctics”, continua.Aquesta no és una situació que només es visqui al Camp de Tarragona: passa a múltiples punts del país i, de fet, en altres indrets es veu agreujada. Tampoc és un secret a veus; la Generalitat ja ha adquiritel desplegament d’aquesta xarxa ferroviària i el seu servei.El pla de govern de l’actual executiu ho presenta com un dels seus objectius: “Ampliar la xarxa de transport públic de tots els operadors ferroviaris, per aconseguir un augment de les freqüències i la millora de la intermodalitat i de la sostenibilitat”. Anuncis com els de les noves estacions a Bellissens i a l’aeroport són ben rebuts per la població del Camp. De totes maneres, abans exigeixen altres millores: “Malgrat les estacions,, i la freqüència serà la mateixa. Molts dels problemes no quedaran resolts”, es queixa el Jordi.Amb la situació actual a les estacions catalanes, i la supressió dels peatges a les autopistes, són pocs els incentius que fan que els joves catalans es desplacin a Barcelona en tren i no amb el seu cotxe.

