Mor atropellada una persona a l'AP-7 a Tarragona

Una persona haaquest dijous a l', atropellada per un altre vehicle. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 246, a dos quarts de nou del matí, en sentit sud. Per causes que encara s’estan investigant,en aquest punt quilomètric en sentit nord.L’ocupant d’un dels vehicles hauria creuat la mitjana i la calçada en sentit sud i allà. En el primer accident, ha resultat ferida una altra persona en estat lleu i ha estat traslladada a l’. Arran de la incidència, s’han activat, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del(SEM).Quant a l’afectació viària,i es desvia la circulació per l’. En sentit Barcelona, hi ha un sol carril obert. Hi ha uns tres quilòmetres de retencions en sentit nord i 4 quilòmetres sentit sud. Amb aquesta víctima, són 66 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).

