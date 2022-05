El cap del pare de les noies assassinades al Pakistan apunta al germà

El cap del pare de les dues germanes de Terrassa assassinades al Pakistan creu que és un dels germans d'aquestes el que les va matar i que el seu. En una entrevista al local d'alimentació que regenta a la ciutat amb Europa Press,explica que les noies estaven casades amb els seus cosins al Pakistan però que des de feia uns anys vivien sense ells a, amb la seva família.Tall assegura que seria un germà qui les hauria matat al Pakistan perquè. Explica que quan les noies van anar al seu país d'origen els familiars els van tallar els passaports i els DNI perquè no poguessin tornar i les vanEntre elshi ha dos germans de les joves, dels quals un seria l'autor material del crim, els dos marits, el germà del seu pare i la seva dona i un altre familiar. Segons Tall les jovesal Pakistan, iperquè no tenen nacionalitat espanyola. Per altra banda, als germans detinguts els poden condemnar ai el pare vol que els traslladin a unaEl germà que les hauria matat també havia treballat a la botiga amb Ulfat Tall i el seu pare i el descriu com un. "No sé què va passar aquest dia, per què es va enfadar tant que al final se li va anar de les mans". Ell diu que encara no s'ho creu i que els ha sorprès a tots. "Matar a les germanes brutalment... és molt fort", ha lamentat.També ha explicat que fa dos o tres anys un dels germans va ferir ambun dels nuvis de les seves germanes perquè ella tenia marit al Pakistan i no acceptava la relació. Quan vam saber el que havia passat li vaig dir al pare de les noies que "si sabia alguna cosa i mentia, l'enxamparien però ell va dir que no ha tingut res a veure. No crec que tingui cap responsabilitat.Per la seva banda, el president de l, Kamram Khan, ha explicat que el pare va declarar enaquest dimarts, mentre que l a investigació dels Mossos segueix oberta per a esclarir els fets. Així mateix, ha assegurat que aquest crimi ha lamentat el "brutal assassinat" de les joves.

