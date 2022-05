El tren postpandèmia de Tarragona encara no aixeca cap

Durada del trajecte Tarragona-Barcelona



L'estació de Tarragona, des de fora. Foto: Josep M. Llauradó

A la Secuita tampoc no hi ha recuperació

Salou, quatre trens directes al dia

L'estació provisional de Salou-PortAventura. Foto: Josep M. Llauradó

"Normalitat al servei". Aquesta és la cita més coneguda dea les xarxes socials i per a alguns ha estat interioritzada tot i l'absència de la citada normalitat. És dimecres i a les 9.41 hores del matí ha de sortir des deun tren en direcció a(R-17). Arriba tard.En direcció contrària, a la via 2, altres persones esperen dretes alguna informació sobre un altre tren. Es tracta de la, prevista per a les 9.24 hores, provinent de. Passa mitja hora més i finalment arriba.La durada del trajecte és més o menys sempre la mateixa, una hora i quart, fins a Barcelona, però són els retards o les anul·lacions el que posa pals a les rodes als usuaris. Alguns opten pel transport privat, altres per l'autobús, i hi ha qui prefereix anar endes de l'estació Camp de Tarragona, a vint minuts en cotxe des de la ciutat., veí deperò que va i ve a Tarragona cada dia per feina, explica que ja té assumit que, tant des de l'estació local com des de la de. De vegades, quan ha superat aquest temps prudencial,. "És molt difícil que tornin l'import del bitllet", assegura. Tot i així, un cop dins del tren, sovint el veu ple. "És una ironia que ens diguin per la megafonia que mantinguem les", es queixa.Encara més enfadat es mostra un altre home al seu costat,, en el seu cas veí de. De tant en tant puja amb tren a Barcelona i afirma que "no hi ha hagut cap vegada que hagi arribat a l'hora". Per això, quan pot, opta pel cotxe, i protesta per la "discriminació", diu, "contra Catalunya".La diversitat dels testimonis inclou també valoracions optimistes. "Els retards no són sempre,", diu, veí de Tarragona, que a més destaca que l'estació compta des de fa poc amb escales mecàniques i ascensor per a les persones amb mobilitat reduïda., també de Tarragona, s'espera resignat a l'anunci de l'arribada del tren. Ell puja a Barcelona cada dia per estudiar i assegura que els retards són de "normalment 5 o 10 minuts". A diferència de la resta de persones consultades,Les millors connexions de l'estació de Tarragona amb Barcelona fan que alguns es desplacin bastants quilòmetres., veïns de, han d'anar sovint al metge a la capital catalana i com que havien perdut el tren a l'Aldea han decidit agafar el cotxe i atansar-se a Tarragona.Sobre els retards dels trens, asseguren que moltes vegades es troben amb aquesta situació, fins al punt de, però la seva queixa principal és que. Fa anys, l'Ajuntament de Tarragona va treure primer la zona blanca, la va substituir per una de blava, i finalment es va acabar convertint en una zona verda, és a dir, amb preferència per als residents. Els visitants acaben fent ús de l'aparcament municipal del Palau de Congressos, a cinc minuts caminant de l'estació.. Segons dades de Renfe, l'any passat poc més d'un milió de persones van baixar o pujar a Tarragona (1.005.485). Una xifra significativament més alta que la de 2020 (730.722), però alhora substancialment més baixa que la de 2019 (1.515.156). De fet,. L'últim any en l'històric facilitat per Renfe, el 2014, eren 1.373.514 usuaris de l'estació tarragonina.En aquest aspecte hi intervenen dos factors. Un, el més evident, la pandèmia: ja sigui per la davallada en l'activitat econòmica, el foment del teletreball o la preferència pel transport privat. Això ha afectat indubtablement a l'ús del transport públic, si bé aquest 2022 està tornant tot a la normalitat.L'altre motiu que podria explicar que la recuperació no hagi estat tan ràpida com era d'esperar és quei això va tenir efectes directes sobre la diversitat de combois que feien parada a la ciutat. La connexió de l'amb l'al gener de 2020 va desviar elsper l'interior, una manera un pèl més ràpida d'anar a Barcelona o de baixar atambé facilita dades sobre els viatgers a l', al terme municipal de, i que acull només trens d'alta velocitat. L'històric des de l'any 2006 apunta a un estancament similar a l'estació de la capital, donat que. Per trobar una xifra similar a la d'aquest any passat ens hauríem de traslladar al 2008, l'any de l'inici de la crisi, quan hi va haver una davallada important, dels 1.125.320 passatgers de 2007 als 558.680 de 2008.D'aquesta manera, es pot entendre que ni el desviament dels trens Euromed ni tampoc l'arribada de l'alta velocitat low cost , especialment amb, han estat capaços de fer experimentar un repunt a aquesta infraestructura.Si un veí devol anar a Barcelona o un veí de Barcelona vol anar a Salou, des del mateix gener de 2020 només té l'opció de fer ús de l'estació de. Una estació en aquests moments provisional donat que dos anys més tard del tancament de l'estació urbana encara no hi ha la infraestructura promesa, si bé les obres ja estan en marxa.Salou és un l'única connexió possible és en sentit Tarragona , on es pot ferper anar cap al sud o bé continuar fins a Barcelona. De trens directes en direcció a la capital catalana n'hi ha, entre setmana, quatre en tot el dia, amb la, i el servei s'acaba aviat:-el darrer a Salou surt a un quart d'onze-. Al cap de setmana, la situació encara és pitjor:L'alternativa és fer transbord. Per a això s'ha habilitat una, que passa per Tarragona, Altafulla-Tamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders i el Vendrell. És la línia, que, si no hi ha cap retard.Les xifres facilitades per Renfe apunten a una. Concretament, l'any 2019 pujaven al tren a PortAventura 93.339 viatgers i 121.929 hi baixaven. Al 2020, per l'esclat de la pandèmia i el tancament del parc, la xifra va reduir-se fins a una cinquena part: hi van pujar 25.045 i hi van baixar 34.812. Doncs, bé, ni sumant la quantitat de viatgers de l'estació de PortAventura i la de Salou -ja clausurada- de l'any 2019, no s'arriba a un terç del volum de passatgers.Així,. La recuperació sembla que definitiva del turisme posarà a prova el sistema de transport públic, enSamuel és un jove deque a partir d'ara haurà d'anar cada dia a Salou. La seva intenció era agafar un tren provinent de Barcelona, de la línia R-17, però el retard no ha fallat. Amb la seva experiència prèvia en altres destinacions, tem que es repeteixi la dinàmica d'incidències de "gairebé sempre".Un altre usuari que s'espera a l'andana principal de l'estació tarragonina és Guillermo, veí de Tarragona. Es mostratot i que pel seu gust "acaba massa aviat". Quan li toca treballar de nit, alde PortAventura, es veu obligat a trucar a algun familiar ja que els autobusos no són una solució.Acostumat als retards, Elliot és un altre usuari que espera el tren des de la terrassa del bar de l'estació. A diferència de Guillermo, ell treballa alde l'estació de PortAventura. "Normalment comparteixo cotxe", explica, però no sempre hi ha la possibilitat. "", informa. Ara bé, creu queA l'espera de l'onada de turistes, un altre col·lectiu que ja pateix aquesta reducció del servei és el dels visitants del parc temàtic de. Jordi, de Sant Pere de Ribes, és un dels dos monitors que acompanya un grup escolar fins al parc d'atraccions. El viatge és llarg: han hagut d'anar en autobús fins a Vilanova i la Geltrú, per més tard aturar-se a Tarragona i fer transbord en un tren que faci parada a Salou-PortAventura. Aquest periple, però, no és cap impediment per a la il·lusió dels més petits.Una de les principals incògnites serà eli quina serà l'actuació de l'administració en aquest sentit. Ja molts veïns decideixen agafar el cotxe i conduir fins a l'estació de Vila-seca, que sí que està connectada en tots els sentits i que es preveu que sigui un node de la propera xarxa ferroviària del Camp de Tarragona. En canvi, Salou queda aïllat. Treballadors i turistes hauran d'oblidar per ara la comoditat d'agafar el tren a peu de carrer.L'antiga estació, al carrer Carles Roig, així com tota la via, desapareix seguint l'exemple de la veïna Cambrils. El projecte de Salou va enfocat a la creació d'habitatge i un eix cívic que volen que financiï la Generalitat . Sobre el mentrestant, l'Ajuntament de Salou prefereix no parlar-ne, donat que no ha estat possible aconseguir informació de quin serà l'operatiu de mobilitat local en connexió amb l'estació de tren, ni tampoc quines són les demandes de cara a l'operador, tal com sí que es van comunicar l'estiu passat

