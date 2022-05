Són els embotits més saludables del supermercat, segons l'OCU

Catalunya és un país on els embotits són pràcticament patrimoni nacional. Comarques de tot el territori produeixen aquests aliments amb una altíssima qualitat -, per exemple- que, precisament, pateixen les conseqüències de les últimes investigacions de les principals organitzacions de salut del planeta.on es recomanava reduir la ingesta de carn vermella i disminuir el consum d'embotits pel seu "excés de greix, sal i additius". En el sumari de l'informe, publicat a The Lancet, es relaciona de manera directa la ingesta d'aquests aliments amb les possibilitats de patir un càncer colorectal.Encara que mantinguin aquest posicionament -i es reafirmin que aquests aliments tenen una valoració molt negativa en els índexs de-, des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) presenten un conjunt d'embutits que poden ser una "alternativa saludable" per a poder-ne consumir sense exposar-se a gaires problemes de salut. Des de l'OCU s'alineen en les mateixes tesis de l'OMS,permet trobar certs exemplars als supermercats que no suposin riscos."Gràcies al seu menor contingut en greix, l. Tot i això, el seu contingut de sal és molt alt", afirmen des de l'OCU. Adverteixen també, que altres com el xoriço o el llom "haurien de ser consumits de manera ocasional" pel seu alt nivell de sal. I alerten: "compte amb les ofertes".L'entitat avisa als consumidors que és millor comprar quantitats molt concretes i no deixar-se emportar per la incitació per comprar més quantitat. Llegir l'etiqueta, verificar la denominació d'origen i la categoria comercial, l'Extra, que suposasón altres dels consells que recomana l'OCU.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor