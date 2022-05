Durada del trajecte Granollers-Barcelona



Bus: 50 minuts

Tren: 50 minuts

Cotxe: 41 minuts

La recuperació fa unes setmanes de diverses freqüències deque s'havien eliminat deha estat ben rebuda. Tot i això, els usuaris alerten que continuen els problemes a l'espera de l'anhelatMarc Janeras, de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ho repassa tot plegat en aquesta entrevista amb- Globalment, de forma positiva. Tot i no ser els horaris que volem i que necessita el territori, per primer cop en 10 anys són canvis expansius. Però clar, alguns són recuperació de coses que s'havien eliminat.- A Granollers-Canovelles, per exemple, s'havien eliminat sis circulacions, les obres del desdoblament havien retallat el servei cap a la Garriga... miri, fa vuit anys ja dèiem que els horaris es podien millorar, però sabent que els bons horaris no són factibles sense el desdoblament. És una necessitat de base, perquè permetrà passar més trens. Però, mentrestant, mentre hi hagi la vía única, hi havia marge de millora.- És que fins ara hi havia hagut molt poques millores. Algun tren que s'havia afegit a Ripoll. I es van suprimir molts horaris. Ara, per primer cop veiem que hi ha una aposta per reformular i lleugerament expansiva.- No, és una millora que afecta el Vallès i, a Osona, fins a Vic. Més amunt s'atenua. A Ripoll, per exemple, és difícil parlar de millora, és més aviat pèrdua.- Agafen una idea a la que en el seu dia ens hi vam sumar i que havia estat proposada per l'Associació per la Promoció del Transport Públic: cadenciar horaris i fer-los el màxim possible de regulars. Té l'avantatge que dones a l'usuari una sensació més gran de disponibilitat al servei. Això, juntament amb l'augment de circulacions, ho valorem positivament.- No, no. Venen per les obres que ja han començat a Martorell-Castellbisbal, i que exigien reformar els horaris d'aquella línia. Aquests canvis repercutien en les línies amb què comparteixen túnel a Barcelona, com l'R3 però també com l'R4 o l'R7. Haver de tocar profundament una línia ho feia trontollar tot. És d'agrair que, en comptes de buscar retallar, van reescriure. De fet, aquest havia estat un obstacle amb què ens trobàvem sovint: demanàvem millores i se'ns deia que no perquè afectava altres línies. Semblava que l'R3 era sempre l'última opció.- Exacte. L'inici d'aplicació d'aquests canvis ha estat accidentat, amb molts retards. No ho atribuïm els nous horaris, sinó a la manca de fiabilitat. És un tema que penalitza alhora de veure positiu el servei.- Sí, juntament amb la poca oferta. Amb aquests nous horaris s'intenta millorar i la fiabilitat passa al primer lloc.- És el que deia abans: fa perdre la confiança.- De mitja hora. Està bé. Encara que t'hagi canviat la rutina, saps que tens circulacions cada 30 minuts. Però també s'ha de dir que la situació no és la mateixa a tot arreu. On ha perjudicat més és de Vic en amunt. Allà només hi ha 15 circulacions diàries per sentit. Si et canvien sensiblement l'horari de circulació d'una d'elles això trastoca els encaixos que la gent ja tenia fets.- Per exemple, la velocitat. Amb el canvi d'horaris, el temps de viatge també ha trontollat. Abans hi havia uns horaris molt dispars, trens relativament ràpids i lents. Si la gent s'ho podia combinar, intentava agafar els més ràpids. Al fer una cadència s'ha homogeneïtzat això i tots els trens són similars, no hi ha tants ràpids ni tants lents. Això provoca que hi hagi gent que tingui la sensació que el seu tren s'ha alentit. Ens han arribat queixes en aquest sentit. Tot i això, creiem que és secundari comparat amb la fiabilitat. A més, el tema de la velocitat sense el desdoblament és molt difícil, perquè hi ha punts d'encreuament obligats que fan que cada sentit de circulació no pugui anar al seu aire.- Aquest és un altre dels aspectes que defensem: la línia està infrautilitzada perquè dona mal servei. Però si millora, l'agafarà més gent.- Sempre hem dit que és la gran mancança, pero no l'única. En la pròpia estructura hi ha, per exemple, el tema de la fiabilitat de l'alimentació. S'ha anat treballant aquests anys, això sí. Però el desdoblament és bàsic. Quan el desdoblament no avançava vam intentar fer molta campanya destacant que es podien fer petites millores que reverteixen en la millora del servei.- Un cas és el de la informació. És lamentable com es gestiona a aquestes alçades. Han invertit en megafonies i cartells indicadors, però hi ha moments crítics en què desapareix. També destacaria les millores que es podrien fer en l'accessibilitat als trens per necessitats específiques, el confort, que els trens siguin dobles i la gent pugui seure... hi ha molts aspectes a millorar. Però clar, l'R3 i Rodalies en general han patit molts anys infrafinançament i hi ha molts fronts pendents.

