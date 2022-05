El president del Futbol Club Barcelona,, és molt clar amb un possible retorn deal club. En una entrevista a L'Esportiu ha mantingut les seves paraules de fa dues setmanes, que assegurava que "és clar" que li agradaria que tornés l'argentí a l'equip, però la situació econòmica marca la pauta de tot canvi a la plantilla. Ara, Laporta, preguntat també per-company de Messi al PSG-, ha reconegut que el brasileri ha recordat que té un contracte en vigor amb el club francès. "Han firmat gairebé la seva esclavitud. Per diners", ha sentenciat.Quina seria la condició primordial perquè l'argentí i el brasiler tornessin al Barça i es tornessin a reunir? "Per tornar algun dia [al Barça], ha explicat el president blaugrana.perquè potser tenen altres sistemes que no tenim aquí, però cancel·lar de manera anticipada un contracte firmat costa molts diners", ha explicat Laporta.Amb crítiques implícites a un, el president del Barça també ha incidit que el seu retorn hauria d'estar valoratAixò sí, no ha tingut cap problema en reconèixer que tots dos "li agraden moltíssim" com a jugadors. L'equació perquè dues de les terceres parts del trident MSN que va enlluernar el Camp Nou i va aconseguirde la història del club és més complicada que mai.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor