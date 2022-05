Sacseja violentament la seva filla de cinc mesos i li provoca lesions cerebrals: demanen 11 anys de presó

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà aquest dijous la vista prèvia al judici contra un home acusat dedesprés que aquesta es posés a plorar. La Fiscalia demana per aquests fets una pena d'11 anys de presó,i la privació de la pàtria potestat sobre aquesta.A l'home se l'acusa d'un presumpte delicte dei la circumstància agreujant de parentiu. Segons l'escrit del fiscal, els fets es remunten el gener del 2020, quan l'home es va quedar a cura de la seva filla menor, de només cinc mesos, al domicili familiar d'Eivissa, mentre la mare anava al lloc de treball.D'acord amb la Fiscalia,i, "amb ànim de menyscabar la seva integritat física i acceptant les conseqüències que podien derivar-se de la seva acció", l'home va sacsejar "de forma violenta i brusca" la menor que li han provocat lesions cranioencefàliques i cerebel·loses que condicionaran de forma important el normal funcionament de la menor.A conseqüència d'aquests fets, la menori l'activitat encefàlica irregular. De fet, segons el fiscal, no es pot descartar "la necessitat d'ajuda de terceres persones per a les activitats bàsiques".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor