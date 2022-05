Una extensa taca oleaginosa baixa per l'Ebre des de la nuclear d'Ascó

Hola @OperadorNuclear. Me manda la diputada @Normapujol este vídeo de un vertido en Ascó al parecer procedente de la nuclear. Nos puedes explicar qué ha pasado? Al parecer ha durado varios días el vertido. pic.twitter.com/50VtUh6C12 — Juan López de Uralde (@juralde) May 25, 2022

Unad’un productebaixa peldes de dilluns provinent de la central nuclear d’. Els alcaldes d’algunes poblacions de la zona han expressat la seva preocupació pel vessament, i la diputada d'ERCli ha traslladat aquest dimecres a la tarda la inquietud de les poblacions riberenques afectades al president del, aprofitant la seva compareixença en la comissió dedelLentijo ha respost a la diputada que no tenia informació dels fets de manera, que no els podia valorar, i ha apuntat que s’investigaria el cas i si tenia rellevància “aixecarem la bandera per la protecció de les persones i em medi ambient”.L’, un dels municipis riberencs afectats, va emetre aquest dimecres al matí uninformant la població que “des del passat dilluns es detecten al riu, al tram Vinebre-Ascó, la presència d'olis”, fets que van posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. “A hores d'ara no tenim cap comunicat que ens informe de la procedència d'estes taques”, continuava l'ebando, que també demanava com a mesura preventiva que la ciutadania fos "curosa amb l’ús de l’aigua del riu”. Així mateix recordava que “el municipi de Vinebre no utilitza captació directa del riu per la xarxa municipal (aigua de l'aixeta)”, i concloïa que tan aviat se sabés alguna cosa s’informaria.L’alcaldessa de Vinebre i, ha explicat aquesta tarda a l'que des de dilluns s’havien posat en contacte amb la central per preguntar si la taca en qüestió provenia de les seves instal·lacions. “La població ens demanava informació i teníem aquesta pressió per poder donar un resposta tan aviat com fos possible sobre la situació”, ha apuntat.La central, segons ha explicat Carim, va desmentir inicialment estar a l’origen del vessament, però aquest dimecres a la tarda, just quan Pujol traslladava la pregunta al president del CSN, la direcció de la central ha comunicat a Carim, segons ha confirmat l'alcaldessa, que "la taca d’oli ha sortit de les seves instal·lacions, tot afegint que estaven reparant l’anomalia causant", ha explicat. De momentDilluns mateix agents deli també del cos d’haurien pres mostres del producte oleaginós per analitzar la seva composició.El president de la Comissió de Transició Ecològica i diputat d’Unides Podem, Juan López de Uralde, ha compartit a les xarxes socials el següent vídeo que li ha fet arribar la diputada Norma Pujol:

