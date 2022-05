​La jutgessa retira la multa de 60.000 euros de l'Ajuntament de Barcelona a HazteOir

La jutgessa ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu contra lper incomplir tres preceptes de la normativa municipal. En concret, la magistrada retira a l'entitat una multa de 60.000 euros per difondre missatges que atempten la dignitat de les persones i una de 3.500 per fer una activitat publicitària perjudicial per als interessos generals, en el marc de la campanya per la qual l'entitat va passejar per diferents ciutats d'Espanya un autobús amb missatges com "No es violència de gènere. És violència domèstica" o "Stop Feminazis". La jutgessa considera que aquests missatges formen part de la llibertat d'expressió.En canvi, la magistrada ha mantingut la tercera multa imposada a l'entitat, també de 3.500 euros, en aquest cas perSegons la sentència, les expressions utilitzades per l'associació, que també n'incloïen d'altres com "Les lleis de gènere discriminen l'home. Casado, Rivera, Abascal: derogueu les lleis de gènere", a més d'una imatge d'Adolf Hitler amb els llavis i les galtes maquillats signada amb l'etiqueta #StopFeminazis, "".La jutgessa citaper indicar que aquestes expressions s'han d'analitzar en el context d'una associació amb un ideari "amb el qual es pot estar d'acord o no" que "pretén donar a conèixer" una de les seves bases, la derogació de la llei de gènere, "amb la qual també es pot estar d'acord o no" i "sancionar únicament la violència domèstica".És per això que les seves manifestacions no estan "atacant" cap col·lectiu ni "menyspreant", sinó que creen una "controvèrsia" sobre una qüestió "discutida" entre laPer això, la magistrada conclou que es tracta d'una campanya publicitària "que pot ser desencertada i provocadora" però que està ""."Un cop més hem pogut comprovar com els polítics d'esquerres usen les sancions i multes administratives com a mitjà d'assetjament contra els qui dissenteixen de la seva ideologia i per intentar silenciar-los", ha indicat, portaveu d'HazteOir. "Però, com ja és costum, la justícia ens ha donat la raó davant la persecució de l'esquerra radical", ha afegit.

