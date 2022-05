«Doblega els genolls»: polèmica resposta de Ryanair a una usuària

Venga, a doblar las rodillas 👏🏼 https://t.co/VzXs0osYIv — Ryanair España (@Ryanair_ES) May 25, 2022

Si una cosa s'espera d'unaaèria -a banda d'untranquil- és que tracti bé els seus clients. Doncs el cas que s'ha fet viral a les xarxes socials posa en dubte aquesta idea., a través del seu perfil de Twitter, ha respost un "a doblegar els genolls" davant la queixa d'una usuària.En concret, la dona assegurava sentir-se "" per la seva. Com es pot veure a la imatge que adjunta, ha de mantenir les cames creuades davant el poc espai que hi ha entre. Davant això, l'alternativa que dona l'empresa és aquesta de doblegar els genolls.L'intent de broma ha estat mal rebut per alguns altres usuaris, que han aprofitat el missatge per denunciar altres situacions que s'han trobat amb l'empresa, com elque consideren excessiu pelso pel transport de. Altres, però, també han elogiat aldel compte, ja que, amb més de 2.500 retuits en poques hores consideren que ha aconseguit el seu objectiu de fer-se viral.

