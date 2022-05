Els millors xefs, producte català, DJ i bon ambient: arriba el Time to Eat Fest

La revista TimeOut celebra aquest cap de setmana el, el seu gran festival gastronòmic. Dissabte 28 de maig a partir de les 12 fins a les 22.30 hores i diumenge 29 de 12 a 18 hores s'esperen entre 8.000 i 10.000 persones a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.17 molt bons xefs, plats exclusius per al festival, tot amb producte català, DJ en directe, còctels, xerrades, espai infantil, preus econòmics, begudes de traca i premis. Consulta aquí tot el que no et pots perdre aquest cap de setmana en la segona edició del Time to Eat Fest 2022.

