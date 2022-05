Catalunya torna després de la pandèmia: «set» i festa a Montilivi

6⃣.1⃣2⃣4⃣ 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗗𝗢𝗥𝗦 ‼



🥰 AMBIENTÀS a Montilivi!

🎉 Tots i totes gaudint de la 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶ó 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮!

💛❤ Visca la FESTA DEL FUTBOL CATALÀ!#SeleccionsCAT pic.twitter.com/NuaAwYQMS3 — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) May 25, 2022

Després de tres anys, hi ha hagut festa de la. El combinat deha vençut per sis gols a zero a Jamaica en un estadi deque ha acollit aquest dimecres a la tarda 6.124 espectadors. Després de latorna als terrenys de joc de la millor manera possible, amb golejada.Catalunya s'ha avançat ràpidament amb el gol al minut 3 de, després d'una imprecisió de la defensa jamaicana que el de Riudarenes ha aprofitat. El mateix Deulofeu al 29 i el capitàal 32 han donat tres goles d'avantatge als catalans i han deixat el partit pràcticament sentenciat.El quart -i tercer en el compte personal- l'ha posat el mateix Deulofeu abans de la mitja part després d'una bona combinació amb, mentre que a la segona part ha completat la maneta catalanai en els últims minutsdes dels onze metres.Tot plegat en el primer partit de Catalunya en tres anys. L'últim enfrontament va ser contrael desembre de 2019 i des de llavors no s'havia pogut produir, per, entre altres motius logístics i de calendari, la

