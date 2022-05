El Govern encarrila la primera llei de drets culturals

La consellera de Cultura,, ha anunciat aquest dimecres que el departament treballa en "la. "És una llei pionera a casa nostra", ha assegurat Garriga en l'acte celebrat al Cercle de Cultura per fer balanç del primer any de legislatura, que també ha utilitzat per marcar-se les prioritats de cara als propers anys. Garriga ha explicat que la llei, que està en procés de tramitació i aviat s'obrirà a consulta pública,Així, es preveu que es posi en marxa el tràmit parlamentari “a finals d’aquest any o a principis de 2023”.Segons Garriga, la llei tindrà“Reforçar el marc legal perquè garanteixi els drets d’accés, creació i participació de tota la ciutadania a la vida cultural; protegir els drets de l’artista, la llibertat de creació i els drets d’autor; ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya i fixar el finançament del sistema cultural per fer possible l’exercici d’aquests drets”.Mentre no arriba la llei, tal com ha anunciat Garriga en el mateix acte, Cultura obrirà una. La partida inicial serà dei es destinarà a projectes culturals impulsats des del tercer sector i l’associacionisme. L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar projectes on la cultura sigui "l'eina per transformar la societat”.Em referència a l'estat del, Garriga ha apuntat que aquesta legislatura ha començat “una nova etapa" i ha insistit que cal “de la necessitat de tornar a arribar a uns nous consensos que ens permetin assegurar el present i el futur del català”. D'això, ha recordat que "el gran projecte que tenim sobre la taula és el Pacte Nacional per la Llengua”.“Per promoure-hi la participació hem organitzat, més els que autoorganitza la ciutadania, a la qual s’anima a presentar propostes”, ha indicat Garriga, que també ha detallat que el text definitiu del Pacte “i un cop aprovat, les institucions, les entitats i la ciutadania el podran subscriure a finals d’aquest any”.Garriga també ha parlat de canvis en la. En la recerca d'un sistema cultural català "de referència, eficient, de proximitat i al servei de tota la població", la conselleria considera "fonamental" augmentar la qualitat dels serveis coordinadament des de totes les administracions, "posant èmfasi en l'àmbit local, que és el més proper", sosté. Així, la consellera aposta per incorporar representació municipal a la Mancomunitat, fins ara integrada per la Generalitat i les diputacions.Pel que fa la cultura popular,. Això es tradueix en un conveni de 100.000 euros entre el Govern i l'Ajuntament de Berga per "millorar tant l’organització de la festa com el manteniment dels seus materials tradicionals". El conveni es firmarà aquest juny, durant la celebració de la Patum.

