El Pride de Barcelona 2022 es dedicarà a la visibilitat lèsbica i es dirà «Bollomami»

14 dies farcits d’actes

Rosalía com a font d'inspiració

Elde Barcelona delse celebrarà del 13 al 26 de juny recuperant elamb una. Sota el lema Bollomami, els organitzadors volen posar de manifest les diferents realitats i identitats d’aquest col·lectiu i, alhora, denunciar la invisibilitat i les desigualtats que pateixen.L’de la celebració amb els concerts d’artistes com AQUA, Javiera Mena, Luna Ki o La Zowi. El president del comitè d’organització de l’esdeveniment,, ha recordat que fa, tenint en compte que el 2020 va ser únicament televisada i el 2021 es va tornar al carrer únicament amb actes de petit format.A més, ha recordat que el col·lectiu LGTBI ve d’un context “de moltes dificultats”, referint-se a l'Per tot això, ha ressaltat que enguany tot plegat té unaAmb dues setmanes plenes d’activitats culturals, socials i festives, el Pride Barcelona preveu que les xifres d’assistència siguin similars a les del 2019, quan es va assolir un rècord de participants en la manifestació: uns 100.000.Pel que fa a l’agenda d’actes, s’han programat unesdel 27 al 30 de juny a lai una jornada amb activitats especials al parc d'atraccions el, el 26 de juny. El 22 de juny tindrà lloc el pregó de l'Orgull a càrrec de la creadora de contingut Aida Domenech, més coneguda com a, especialment per la seva visibilitat com a dona lesbiana.Una de les novetats principals d'aquest any és l'organització d'unael 23 de juny al vespre. Els plats forts arribaran els dies 24 i 25 de juny a l'avinguda Maria Cristina, que es convertirà durant dos dies en el cor del Pride acollint la mostra d'entitats, un espai comercial i un escenari amb música, discjòqueis i actuacions d'artistes. Finalment, ela les 18:00 hores es farà unaque començarà des del parc de les Tres Xemeneies i recorrerà la ciutat fins a Maria Cristina, on es llegirà el manifest d'aquesta edició.Un total de 19 dones lesbianes de Barcelona han participat en la campanya promocional del Pride, formada per una desena de cartells, així com material audiovisual que es distribuirà per xarxes. Tal com ha explicat l'organització, l’artista catalana– i el seu darrer treball Motomami –La directora de l'àrea social de l’esdeveniment,, ha detallat que el"per ser dones i homosexuals" en un sistema “masclista i patriarcal”. Aquesta discriminació, ha assegurat, encara es veu méso, per exemple, amb algun tipus de”.En la mateixa línia, s’ha pronunciat la representant de les entitats del Pride,, que ha criticat diversos aspectes que dificulten ladel col·lectiu de persones lesbianes. És el cas de les dificultats que es troben en l’accés a la, laen certs països de la Unió Europea, o la necessitat d’una major sensibilització i formació per part del col·lectiu mèdic.

