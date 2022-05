portaran la nova llei per defensar ela l'escola acordada per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem al(CGE). El moviment posa en risc el calendari de l'entrada en vigor de la norma, que estava previst que s'aprovés divendres tenint present que l'ultimàtum delper aplicar el 25% de castellà a les escoles expira el dimarts de la setmana que ve. Ara, o l'ens estatutari accelera l'elaboració del seu dictamen -té set dies hàbils per pronunciar-se-, o no s'arribarà a temps.I és que els tràmits de la llei no poden continuar fins que el Consell emeti aquest dictamen, que és de caràcter no vinculant. El president del grup parlamentari de Vox,, ha anunciat la decisió en roda de premsa i ha explicat que, al seu parer, la llei proposada perés "un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats dels ciutadans". Fins ara, l'extrema dreta no havia recorregut mai al CGE perquè no li atorga legitimitat i havia anat directament al. Per la seva banda, fonts de Ciutadans han confirmat que també la recorreran.Per tal que elpugui estudiar i emetre dictamen sobre una norma calen com a mínim dos grups parlamentaris, de manera que amb Vox i Cs ja és suficient -els'hi ha sumat, però no té grup propi i, per tant, no es comptabilitza- per tal de paralitzar l'aprovació de la llei a l'espera del dictamen. Si aquest text no està enllestit abans de divendres, als partits només els quedarà quatre dies de marge de maniobra entre el cap de setmana, dilluns i dimarts.En cas que elarribés en aquest termini, s'hauria de convocar un ple extraordinari per aprovar la llei de forma definitiva. Eltambé té previst aprovar el decret llei per protegir els docents i la intenció era fer-ho en paral·lel o just després de l'aprovació de la nova norma. Just aquest dimecres PSC, ERC, Junts i els comuns han votat al ple a favor de tramitar la nova llei per lectura única. Això feia possible que, al cap de 48 hores –aquest mateix divendres-, es pogués votar l'aprovació definitiva de la nova norma.Aquest dimarts a la tarda socialistes, ERC, Junts i els comuns van arribar a un acord per tancar un text legal que blindés laa les escoles després de l'ordre del TSJC de fer el 25% de les assignatures en castellà. Concretament, la llei recull que el català és l'idioma vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i el d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut, mentre que el castellà serà la llengua curricular i s'utilitzarà en els termes que fixin els projectes lingüístics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor