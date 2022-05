El PSC acusa el Govern de destinar «més esforç a no trencar-se que a governar»

Ha estat un intercanvi cordial, però il·lustratiu de com la relació entre el Govern i l'oposició liderada pel PSC transita entre el xoc i la col·laboració en carpetes com la defensa del català a l'escola . La portaveu socialista,, ha acusat l'executiu ded'haver dedicat, durant el primer any de la legislatura, "més esforç a no trencar-se que a governar". I el vicepresident, encarregat de la rèplica, li ha etzibat que precisament la coalició de la Moncloa no és exemplar perquè téLa que havia de ser una interpel·lació sobre el balanç del primer any de la legislatura ha quedat eclipsat per un intercanvi sobre quina de les dues coalicions acumula el pitjor expedient de discrepàncies. Romero ha citat alguns dels capítols que més han enfrontat ERC i Junts, com ara l', lao els. Un historial que explica, segons ella, per què el llistat de fites d'aquest primer balanç de l'executiu ocupa només "una pàgina i mitja"."Quan entrem a la sala Tarradellas, aquest Govern", ha insistit Puigneró. El vicepresident ha respost si la referència havia de ser la coalició del, que tenen "cada dia discussions públiques" o el d'a Barcelona, on l'alcaldessa anuncia mesures com la rebaixa del bitllet de transport "sense que el PSC ho sàpiga". Segons Puigneró, el Govern de la Generalitat transita amb dificultats com la judicialització del conflicte i el fet de tenir dirigents a l'exili, situació amb la qual no es troben altres governs. Romero, per contra, ha recordat que Aragonès té "la sort de tenir una" que participa d'un acord per defensar el català i que aprovarà el decret de mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a Ucraïna, mentre queno la té al Congrés dels Diputats.Tot i que Puigneró ha agraït als socialistes l'esforç negociador per acabar refent el consens en defensa de la immersió a l'escola, els ha emplaçat a deixar de ser un-en referència al govern a l'ombra que el partit va posar en marxa per fiscalitzar l'acció de govern- i fer d'aconseguint que el govern de l'Estat publiqui les balances fiscals, traspassi Rodalies i permeti la cogovernança dels fons europeus.

