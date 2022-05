Inversió milionària d'Intel a Barcelona per obrir un laboratori de disseny de microxips

Inversió milionària d'. La companyia tecnològica obrirà un laboratori de disseny deque suposarà l'arribada de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys, un pagament que es farà de forma compartida amb el govern espanyol. Aquest centre tindrà seu en el, una de les majors infraestructures científiques de l'Estat.El nou laboratori, batejat com a, arriba gràcies a un acord entre l'executiu presidit peramb Intel arran deldels microxips, que va aprovar aquest mateix dimarts el consell de ministres i que compta amb un pressupost de més d'11.000 milions d'euros. En el cas d'aquest centre a Barcelona, la companyia estatunidenca aportarà 200 milions d'euros i el govern espanyol els altres 200.En aquest nou espai hi treballaran entre 250 i 300 persones que es dedicaran al disseny de xips per a diferents tipus d'indústries. L'objectiu, segons ha explicat a través de Twitter el conseller delegat d'Intel,, és "crear un ecosistema d'innovació europeu robust per al futur de la computació".

