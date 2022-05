Un sindicat de la policia espanyola es querella contra Rufian

Excusatio non petita, accusatio manifesta. https://t.co/Tu46SKTNp1 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 25, 2022

Elha presentat una querella alcontra el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)L'acusen d'un presumpte delicte ddetingut aquesta setmana. "Des del SUP no tolerarem declaracions públiques que criminalitzen la Policia i fan que creixi l'odi cap als funcionaris que treballen per la llibertat i la seguretat de tots els espanyols", ha assenyalat el sindicat en un comunicat emès aquest dimecres.Els agents han fet referència a un missatge publicat ahir dimarts pel diputat al seu compte de Twitter que, a parer seu, "té un significat òbviament intencionat i degradant de menyspreu per als funcionaris de la Policia Nacional". Ren una publicació del compte oficial de la Policia en què s'informava que havia estat detingut "un dels líders de #UltraSur" i en què es veia els tres agents que van practicar la detenció amb el sospitós.Davant el comentari del dirigent, el sindicat ha subratllat que al vídeo es veuen els tres agents "perfectament identificats amb les seves armilles amb la paraula Policia, conduint un presumpte delinqüent". El sindicat ha insistit que el portaveu d'ERC al Congrés va publicar el missatge "sent conscient del caràcter injuriós" que té.

