La Garrotxa, sense busos ni la promesa estació de tren de referència

Durada del trajecte Olot-Barcelona



Bus: 130 minuts

Tren: 115 minuts (per Vic, amb R-3)

Cotxe: 125 minuts

L’any 2017 la Plataforma Que No Ens Fotins El Tren de Rodalies (l'Hospitalet de Llobregat-la Tor de Querol)– encara reclamava, junt amb els ajuntaments deentre altres greuges, la conversió de la capital de la Vall del Ges en l’. Tanmateix, passats cinc anys la comarca continua essent de mala petja pel que fa als transports públics que l’acostin a Barcelona.Actualment, només es disposa d’(Teisa) que fa diversos trajectes cap a la capital catalana , bé sigui pels–el trajecte més ràpid, d’una hora i dos quarts pel cap baix fins a la Sagrera–, bé sigui peren dues hores o, encara, peramb unes dues hores i dos quarts de durada per arribar a la ciutat comtal.En el cas di molt: la via més ràpida, la de Vic per Bracons cap a la capital catalana, només disposa els dissabtes d’un autobús d’anada a les 07:30 h i un de tornada a les 10:30 h. Una altra opció és, però no sempre els horaris són idonis i el temps d'arribada tampoc no s'escurça.De fet, de dilluns a divendres, quatre via Banyoles i tres via Amer, essent l’opció de Bracons la preferida dels usuaris habituals,, que l’agafen els divendres per tornar a casa o els dilluns a primera hora per anar a lesI les coses no canvien:que connecten la capital garrotxina amb Barcelona. L'objectiu era que de dilluns a divendres hi hagés quatre autobusos directes fins a Barcelona al matí i quatre més a la tarda, que se sumarien als vuit busos diaris que fan parada a Vic. Actualment,, i quatre més que paren a Osona repartits durant el dia. Han passat set anys i tot continua igual.I si al 2018 es reclamava la gran estació ferroviària de la Garrotxa a Torelló i autobusos llançadora per arribar-hi, ara ha sorgit una nova iniciativa ciutadana,, per a fer realitat un nou model de mobilitat sostenible, segura i saludable a les comarques gironines amb l', el Pla de l'Estany i el Gironès. Segons asseguren el temps de viatge Olot-Girona se situaria en 37 minuts i la connexió a la resta de la xarxa ferroviària(85 minuts).Mentrestant, a més a més, cal recordar la vella i unànime reivindicació de la i(ATM) de Girona que, finalment, va anunciar que tiraria endavant –el passat 25 d’abril a la Vall d’en Bas– la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor