Josep Pallarès guanya la primera volta de les eleccions al rectorat de la URV

Participació desigual

Hi haurà segona volta a les eleccions al rectorat de la. Així ho han anunciat des de la mateixa institució aquest dimecres al matí en una compareixença que ha comptat amb l'assistència dels tres candidats.s'han repartit el total de 4.365 vots emesos dels diferents col·lectius.i alhora ha aconseguit el suport de la tercera candidata, Mercè Gisbert, que tan sols ha aconseguit un 18,8% dels vots ponderats. Gisbert ha anunciat aquest suport en la seva intervenció després de conèixer els resultats per "fer possible el canvi" a la direcció de laEn segon lloc ha quedat María José Figueras, actual rectora de la institució universitària, però tan sols ha assolit un 35,46% dels vots ponderats. Figueras ha aconseguit més vots entre el personal docent investigador (PDI), mentre que Pallarès ha liderat el rànquing entre els estudiants i el personal administratiu i de serveis (PAS).Aquest és el primer cop que la URV ha viscut uns comicis amb. Si no hi ha sorpreses a la segona volta, Pallarès podria ser nomenat futur rector, si bé caldrà esperar a la, quan la comunitat universitària haurà d'acudir de nou a lesDe nou, però, els estudiants han estat els menys interessats a fer-ho: només un 14,95% d'ells han volgut emetre el seu vot. Ara bé, aquesta ha estat una participació molt més alta que l'habitual. Un 94,17% del professorat doctor amb vinculació permanent ha votat, la resta del PDI ho ha fet en un 50,61%, així com el 89,08% del PAS.María José Figueras ha fetper no haver sabut arribar a la major part de la comunitat universitària, per tal que emetessin el seu vot. La ponderació dels vots és probablement un dels motius que desincentiven la participació, ja que el 51% del vot ponderat va a parar al professorat doctor amb vinculació permanent. La resta, es reparteix entre la resta del PDI (12%), els estudiants (20%) i el PAS (17%). Figueras ha fet una crida a què el 75% de persones censades votin a la segona volta per conèixer la veritable opinió de la totalitat de la comunitat universitària i per tenir una "segona oportunitat" de cara al seu "projecte guanyador".En termes absoluts, Pallarès ha rebut 1.974 vots, per 1.466que han anat a María José Figueras i 759 per a Mercè Gisbert. Pallarès creu que "dues terceres parts de la comunitat universitària donen suport a aquest canvi" i ha agraït el suport de Gisbert de cara a la segona volta.

