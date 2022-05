Educació insta els sindicats a ser conscients del «cansament» i acceptar «renúncies»

La directora general del Professorat,, ha assegurat que elmanté laperò ha dit als sindicats que han de ser conscients del "" que mostren les xifres i que en un procés així "". En una atenció als mitjans, Collell ha constatat que el seguiment de les vagues ha anat a la baixa i ha demanat als sindicats que també siguin conscients d'això. "Crec que és hora que entenguem tots el context econòmic, que no som l'únic sector que ha patit retallades", ha manifestat. Ha afegit que l'evolució de les vagues sense acord també està generant "desencís i frustració" i ha defensat que en cap moment estan menystenint les mobilitzacions.La directora ha començat la seva compareixença fent referència a les xifres de seguiment de la vaga, que. Ha recordat que la primera, la del 15 de març, va tenir un seguiment de més del 30%. Collell ha valorat "molt positivament" que els sindicats participessin en la mesa convocada aquest dilluns per tractar l'estabilització del personal interí però ha lamenta que no ho fessin en la de dimarts, quan s'havien de tractar qüestions sobre el proper curs escolar. Els mateixos sindicats han explicat que dilluns hi van anar precisament perquè només s'abordava el procés dels interins.La directora ha defensat que Educació continua movent-se i ha destacat que hi ha reversions de les retallades consignades al. Ha afegit que fins i tot s'ha anat més enllà i que en la darrera proposta, que es va fer pels volts de Setmana Santa, es va plantejar avançar la recuperació de l'hora lectiva a primària al curs vinent. Aquesta proposta, diu Collell, requeria "molt d'esforç" i ha lamentat que no es va arribar tampoc a un acord. Ha lamentat que el conflicte perjudica els alumnes i tensiona els centres i per això ha assegurat que volen "rebaixar tensions". Per fer-ho, mantenen la voluntat d'escolta i "empatia" i amb la intenció de treballar propostes, tot i que no n'ha concretat de noves.En aquest sentit, ha assegurat que també estan disposats a reunir-se amb el comitè de vaga en el marc de la mediació, com han reclamat aquest dimecres els sindicats en l'inici de la manifestació. Ha afegit però que aquest tipus de negociació es pot fer només mentre duren les vagues i per això ha assegurat que la seva voluntat és seure "allà on calgui". Per últim, la directora ha explicat que amb els sindicats o sense l'organització del curs escolar ha de continuar per tal de garantir que els centres tinguin les plantilles al juny. Per això, ha demanat un

