Teresa Pallarès serà l'alcaldable de Junts a Reus

La renúncia del candidatha culminat ambcom aa lesde, amb un 95% dels vots de la militància. Després de quasi una setmana de campanya electoral, el dia abans de les votacions Terradellas va anunciar que es retirava.Les persones afiliades de Junts per Catalunya a Reus han escollitcom a alcaldable amb un 94,83 % dels vots.En un comunicat emès per l'agrupalció local s'ha apuntat que "el procés participatiu de la formació política ha permès que es presentessin a les primàries tant persones afiliades com no afiliades a Junts Per Catalunya,, on el partit independentista ha donat veu a la ciutadania reusenca, independentment que hi militessin o no".Aquest vespre de dimecres, Pallarès farà una intervenció com a alcaldable. Actualment, és(lidera Economia i Habitatge) i delegada del Govern de la Generalitat al Camp.

