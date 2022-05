La Sindicatura de Comptes detecta «fraccionaments indeguts» en dos organismes de la Generalitat

En sis d’ells, també es va incomplir la prohibició de subscriure contractes menors que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes.

Laha fet un estudi on informa que ha detectaten dos organismes de la Generalitat: el(SMC) i l'(EADOP). En ambdós casos, la incidència que s'ha detectat és la mateixa: contractacions separades per prestacions que havien d'agrupar-se en un sol contracte, ja sigui perquè constituïen una única unitat operativa o perquè estaven relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles.L'EADOP és una entitat pública que es dedica, entre d'altres, a(DOGC). En el seu cas, la Sindicatura de Comptes ha detectat, en l'exercici del, un "fraccionament indegut" de contractes menors per serveis d'impressió i correcció i traducció de textos. En concret, posa en el punt de miraen quède publicitat o els".La Sindicatura considera com a contractes menors els d'obres valorats per sota dels 40.000 euros i els de subministraments o serveis per sota dels 15.000 euros. Els 203 contractes menors en què s'han identificat incidències, s'haurien signat ambper un valor de. Això equival ali ala l'entitat.L'informe també fasobre l'EADOP, com ara que el seu consell d'administració va aprovar una transferència de 489.710 euros quan ja s'havia executat la despesa o que. A més a més, la Sindicatura també constata que dos membres de la plantilla van rebre un plus de rotació malgrat que el 2020 tenien jornada normal i"amb escreix"Amb tot, la Sindicatura de Comptes fa una crida a l'entitat perquè completi la implantació de la comptabilitat analítica dins del sistema d'informació comptable de la Plataforma d'Anàlisi de Gestió Econòmica de l'Administració (PANGEA) i millori la informació de costos de les seves diferents activitats.En el cas del, les incidències que assenyala l'informe de la Sindicatura es remunten al 2018. En concret, subratlla que enL’informe també, com ara que l’SMC no va tramitar, aprovar ni registrar unes modificacions pressupostàries per valor de 618.041 euros o que el seu director va aprovar els convenis de col·laboració, quan això és competència del Consell d’Administració, tal com estableix la llei de creació i els estatuts de l'entitat. Així mateix, la Sindicatura alerta sobre lesconcedides a l’Associació Catalana de Meteorologia, a l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics, a la Fundació Observatori de l’Ebre i a la Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, i apunta que no hi constaven adequadament o bé no estaven prou justificades les causes que dificultaven la convocatòria pública per a l'atorgament.L'informe també remarca que durant l’exercici 2018,de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest llocdel servei i la persona en qüestió. Malgrat tot, l’òrgan fiscalitzador conclou que els comptes anuals del Servei Meteorològic expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la seva situació financera, i també dels resultats, fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor