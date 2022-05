Bill Gates diu que la Covid podria ser l'última pandèmia si se segueixen aquests tres passos

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus no s'ha acabat, però el control de la situació sanitària -amb l'excepció de la Xina i la seva estratègia de zero Covid- ja fa pensar en el futur i en evitar noves explosions de virus similars. Sobre el tractament de la malaltia i projeccions del futur, una de les veus que més s'ha fet sentir és la de Bill Gates. El creador i propietari de Microsoft s'ha mostrat preocupat, des del principi de la pandèmia, en afrontar les pròximes a les que s'hagi d'enfrontar la humanitat. És per això que ha publicat el llibre Com afrontar la pròxima pandèmia, on es planteja els reptes dels anys que venen i en el qual lamenta "la falta de voluntat política de preparar-se per evitar futures pandèmies".Amb tot, Bill Gates creu que hi ha un espai per a l'optimisme: "Crec que podem evitar la repetició de la Covid-19, encara que costi de creure quan encara l'estem intentant controlar", escriu. Segons el magnat, hi ha tres claus perquè no es torni a produir cap pandèmia.En primer lloc, demana crear un equip global del món amb un pressupost anual d'uns mil milions de dòlars. En segon lloc, continuar desenvolupant vacunes ja que "la majoria han estat efectius". I per acabar, Gates també demana ajudar els països en desenvolupament perquè "la seva falta de recursos acaba impactant negativament als països desenvolupats".

