Últim esforç del COE per a una candidatura compartida als Jocs d'Hivern

1. Última oportunitat per al diàleg

2. Advertència a Lambán

3. Espanya perd avantatge

4. La candidatura en solitari perd força

5. Un projecte que no genera unanimitat

La candidatura dei l'per alsde l'any 2030 tindrà una. El(COE) i el seu president,, volenentre la delegació catalana i l'aragonesa per mirar de construir un projecte olímpic compartit que es basi en l'acord treballat des de fa setmanes i que continua bloquejant el president de l'Aragó,. La divisió evidenciada en les últimes reunions han situat la candidatura en un atzucac mentre les altres opcions -, al Japó;, als Estats Units; i, al Canadà- van prenent forma. El(COI), de fet, ja ha visitat aquestes ciutats. El temps s'esgota i les opcions de l'Estat van a la baixa.En aquesta situació,per no malmetre les relacions amb el COI -l'objectiu principal és formalitzar-la per al 2030, però si aquesta opció és inviable es podria optar per al 2034- iaragonesos sense esperar el vistiplau del govern aragonès. Mentre Catalunya -on el projecte no genera un suport unànime- ultima elde la consulta al, que s'ha de signar aquest divendres per votar el, la possibilitat d'una candidatura en solitari sense representació aragonesa perd força, malgrat que el Govern, que té entre cella i cella organització la cita olímpica, no hi tanca la porta . Repassem les claus de la candidatura als Jocs d'Hivern:El COE encara vol donar una última oportunitat a les converses i fer un darrer esforç per travar una candidatura compartida entre Catalunya i l'Aragó. Alejandro Blanco ha anunciat aquest dimecres que es reprendrà el diàleg en els propers dies "amb tothom qui vulgui organitzar els Jocs". Després d'onze reunions sense arribar a acords i fet evident el bloqueig sistemàtic del president de l'Aragó, Javier Lambán, el COEa principis de setmana. Ara, s'intentarà tornar a seure a la taula però, sinó a partir del projecte que ja s'ha tractat en les últimes setmanes. Un projecte que, malgrat les acusacions de Lambán, compta amb més proves que se celebren a l'Aragó que no pas a Catalunya,. Si aquesta represa del diàleg no funciona, el COE farà la seva proposta "per aquells territoris que vulguin participar".Fa setmanes que la Generalitat té clar que, president de l'Aragó. El dirigent socialista, amb unes eleccions a l'horitzó, ha explotat l'argument delals territoris aragonesos i ha denunciat que s'està deixant de banda aquesta comunitat en favor de Catalunya. La seva actitud ha incomodat el COE, que ha aplaudit el comportament de la Generalitat en tot el procediment, i també el govern espanyol, a qui ara Lambánen la negociació. En tot cas, totes les parts veuen que l'escull per arribar a un acord per a la candidatura compartida és el president aragonès i Blanco ja ha llançat una advertència: si no hi ha acord, el COE no descartaque volen els Jocs i que ja han demanat tenir interlocució directa amb l'organisme.El COI no marca terminis per presentar candidatura, però sí que, com més temps passa,per optar als Jocs d'Hivern. "Vam començar la cursa els primers, però ara ens hem estancat", ha admès Blanco. El COI ja ha visitat les altres opcions per organitzar la cita olímpica, i per això el COE ha de saber com més aviat millor quins seran els propers passos. Una data important és, quan el president del COI,, visitarà Madrid. En un principi, el president del COE volia poder-li traslladar un primer esborrany de la candidatura espanyola, però això ja no podrà ser. Confia poder refermar, això sí, el compromís d'Espanya per optar als Jocs. Una altra data important és aquest mateix divendres, dia en què el Govern convocarà laprevista per al 24 de juliol.Amb l'Aragó o sense,i en les darreres setmanes ha començat a fer moviments per, arribat el cas, demanar una candidatura en solitari. La Federació d'Esports d'Hivern, de fet, ja ho demana, i el país, afirmen des de Presidència, està preparat per assumir la cita olímpica sense la part aragonesa.El president del COE ho ha descartat aquest dimecres., ha defensat. El Govern també veu bé presentar candidatura juntament amb l'Aragó, però es manté en l'acord tècnic que van assolir les parts ja fa mesos i que el president Lambán va acabar rebutjant. Tot i les través -i laa Catalunya- el Govern insisteix que no renunciarà als Jocs, i tampoc ho vol fer el COE.Més enllà del serial de les negociacions entre el COE, Catalunya i l'Aragó per mirar de teixir una candidatura conjunta,. Fa dues setmanes, la plataforma Stop Jocs Olímpics va convocar una manifestació a Puigcerdà per mostrar el seu rebuig a la candidatura, i partits com lai elstambé hi estan en contra. Aquesta darrera formació, però, forma part del govern espanyol que defensa una candidatura espanyola als Jocs. En tot cas, veus contràries al projecte olímpic asseguren que aquesta, un zona del país amb problemàtiques concretes -temporalitat, turisme, manca d'habitatge, precarietat laboral...- que no es resolen amb uns Jocs Olímpics. La manifestació, sumada al desacord entre Catalunya i l'Aragó, fan pensar, als contraris als Jocs, que la candidatura olímpica ha quedat ja

