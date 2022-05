Plataforma per la Llengua considera que la llei pel català pot obrir la porta a un 50% de castellà

no veu amb bons ulls el resultat final de la llei per defensar el català a l'escola que aquest dimecres ha superat el primer tràmit al Parlament amb un consens segellat per. L'entitat ha advertit del risc que suposa que es faci referència al castellà com a llengua "curricular" perquè, amb una "interpretació extrema" en base a la Lomloe, l'Estat. Així ho ha denunciat, president de l'entitat.En roda de premsa al Parlament, Plataforma per la Llengua ha explicat que ha intentat presentar unaa la llei per reclamar que sigui retirat l'adjectiua l'hora de fer referència al castellà perquè consideren que pot ser ". La proposta, però, que ha estat rebutjada pels partits. "Els terminis no ajuden, han jugat en contra per convèncer", ha lamentat, directora de l'entitat. I és que el termini per presentar esmenes només ha estat de dues hores i s'ha tancat aquest migdia.Sí ha subratllat, però, que han pogut parlar amb tots els partits per tal de fer arribar quina és la seva opinió sobre la nova llei. Escuder ha assegurat que almenys no s'ha tocat la llei de política lingüística, una via que considera que era encara més perillosa pel català a l'escola. "Hem passat de fer-nos mals sols a no defensar-nos prou del mal que ens poden fer", ha sentenciat.Plataforma per la Llengua ha recordat que el catalàmalgrat que "fa 50 anys de la mort del dictador". Més enllà de la llei que s'aprovarà divendres, han assenyalat la llei de l'audiovisual que aprovarà aquesta setmana el Congrés i que fixa que un 6% del catàleg de les plataformes amb seu a l'Estat s'ha de reservar per a les llengües cooficials -català, gallec i basc-, però que no obliga a les que tenen la seva seu fora.

