Cotxe compartit, l'alternativa al desastre del tren al Ripollès

Durada del trajecte Ripoll-Barcelona



Bus: 1 hora i 50 minuts

Tren: 2 hores i 15 minuts

Cotxe: 1 hora i 35 minuts

Sense transport públic de qualitat

Un comboi de la R3 de Rodalies, a Gurb. Foto: Adrià Costa

Les xarxes socials, un punt d'encontre

Doncs això! Si ets del Ripollès, treballes alguns dies a Barcelona i t'interessa compartir cotxe!

Després d'eliminar el #trenbala @rod3cat pic.twitter.com/JIjNEgJj9o — Laia (@laiacm) April 26, 2022

i regidora d’ERC en aquesta localitat, es va plantejar un canvi dràstic a la seva vida arran de la pandèmia i la normalització del teletreball. Va tornar a viure a casa, al Ripollès, tot i tenir la feina a Barcelona. El transport públic, en concret el tren, li van complicar la decisió.En el moment que es va iniciar la Covid-19, ja fa més de dos anys, la Laia vivia a Barcelona, on treballa tota la setmana com a cap de control i gestió comptable a, en ple centre de la ciutat. El coronavirus va representar una oportunitat per a la jove: podia fer teletreball i tornar a viure a Sant Joan de les Abadesses. I així ho va fer.Un cop es van anar aixecant les restriccions per la pandèmia, la Laia va haver de retornar a la. “A partir de desembre, haig de començar a baixar dos o tres dies a Barcelona. La resta podem fer des de casa”, explica la noia. “I tenia el tren bala a primera i última hora del dia que m’ho facilitava”, afegeix.Elés la denominació popular que s’ha donat a un comboi semidirecte que es va activar fa uns 12 anys a la línia 3 de Rodalies, entre Puigcerdà i l’Hospitalet de Llobregat. A efectes pràctics aquest comboi uneix Ripoll i Barcelona amb només una parada a Vic (Osona),Entre la capital catalana i la localitat ripollesa hi haAquest tren especial sortia a les 7 de Ripoll i les 18.30 hores de plaça Catalunya. El trajecte s’escurçava de manera considerable i se situava en una hora i mitja, quan a la resta de trens entre les dues poblacions es triga sempre més de dues hores.“Aquest servei em permetia viure on volia viure. Era. Però tot va canviar fa un mes”, es lamenta la Laia. La Generalitat i Renfe van decidir "redissenyar" les línies que passen per plaça Catalunya, com és el cas de l'R3 , "aprofitant el gruix de les obres" que s’han iniciat fa uns dies i que coincideixen a la xarxa ferroviària. El resultat, un petit increment de freqüències però la supressió d’altres, com el tren bala, molt utilitzat per estudiants i treballadors. Les queixes d’entitats, com l’Ajuntament de Ripoll, no s’han fet esperar.Per a la Laia, això suposa un increment accentuat de les hores de viatge, en concret, unes dues hores més. “El tren para a més de 20 llocs i triguem entre dues i dues hores i mitja. Arribo a dos quarts de deu del vespre a casa”, es queixa. “Això no pot ser. Un bon transport públic hauria de permetre que gent del Ripollès pogués treballar a Barcelona. Laés que ens estan expulsant d’aquest transport públic que nosaltres defensem”, es lamenta.Quina opció li quedava a la Laia si no volia passar-se més de quatre hores cada dia a dins d’un tren? Més tenint en compte queper traslladar-se de Ripoll a Barcelona. Ho va tenir clar.La Laia va pensar que el problema que tenia l’havien de patir altres persones de la comarca. I va intentar posar-s’hi en contacte. Una possibilitat passava perEls anuncis que va penjar avan tenir una ràpida acollida. En pocs dies ha pogut reunir un grup d’11 persones que baixen amb vehicle privat a Barcelona, nou de Sant Joan de les Abadesses i dues de Ripoll. “Ens organitzem en un xat. Molts baixem en dies alternatius i ho lliguem tot a principis de setmana”, explica la Laia. “En el meu cas és fàcil, perquè el meu horari és de 9 del matí a 6 de la tarda però em donen flexibilitat, i ara puc fer de 8 a 5”, afegeix.La fortuna ha fet coincidir un grup de gent on la majoria tenen el seu destí laboral als voltants de. Ara, en cotxe, triguen una hora i mitja des de Ripoll al centre de la capital catalana. Són matiners, surten aviat, a dos quarts de 7 del matí i així s’estalvien els embussos de primera hora a l’entrada de la ciutat.Tot, per un preu força assequible. Han fet números i han fixat enun cost que assumeixen entre tots el que utilitzen el cotxe compartit. O sigui, si són quatre persones paguen cadascuna uns 3,5 euros. Més barat que en tren, on el preu per abonament els surt per 4,5 euros el viatge.Però la Laia i el seu grup de “compartidors de cotxe” ho tenen clar, el millor és un bon transport públic: “Reclamem a Renfe que es faci enrere i que ens torni el tren bala, que tants anys va costar aconseguir-lo. En comptes d’avançar, reculem”.

